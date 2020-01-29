武汉肺炎肆虐两会如期开不开传引最高层激辩 习派开 李派反对

中国新型冠状病毒肺炎疫情严峻，也影响各地重要政治议程。截至目前，四川、云南两省已宣布延后地方两会，山东、河南、安徽、浙江、陕西等省份的多个地级市两会也宣布延后举行。中国两会如期开会否，跃上议事日程，据美国中文媒体透露，习近平与江泽民旧部两派常委激烈争辩，未有最终结论。

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据中央社今天报道说，每年年初，中国大陆各地都会举行一年一度的省级地方两会（人民代表大会、政治协商会议）。新型冠状病毒肺炎疫情全面爆发前，主要省份地方两会均已陆续开完，许多中国民众因此质疑，湖北省和武汉市是为了会议期间稳定，而隐匿疫情。

疫情爆发后，各地陆续封锁对外公共运输，中国国务院更批准延长春节假期至2月2日。综合陆媒报导，云南、四川省人大常委会、政协主席会议先后于27、28日宣布延后原订2月初举行的两会，具体召开时间另行通知。

此外，山东济南、青岛、滨州，河南郑州、平顶山、安阳，安徽合肥，浙江舟山，陕西铜川、商洛等地级市，近日也都陆续延后两会时间。黑龙江绥化市则公告，目前没召开两会的县（市、区），延后到2月8日之后召开。

中国国家公务员局昨天也公告，因应防疫需求，中央机关及其直属机构2020年度公务员考试录用、公开遴选和公开选调面试时间延后，具体安排另行通知。

中央社说，值得注意的是，中国第13届全国人民代表大会第3次会议和政协第13届全国委员会第3次会议，预计于3月5日和3月3日在北京开幕，目前官方尚未宣布是否因疫情而延后。

据苹果日报报道说，武汉肺炎，传引发中共高层权斗，两会是否3月举行曾引激辩。

该报道称，“对于这一次的疫情防控工作，我一直是在亲自指挥、亲自部署。”习近平大年初四（28日）在会见世界卫生组织总干事谭德塞时特别强调，似乎有驳斥外界传言之嫌。北京为对疫情危机特别成立“中共中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组”，然而，该小组组长竟然不是国家总书记、国家主席习近平，而是国务院总理李克强，引发外界诸多揣测。该报道引据博闻社消息，习李在疫情工作会议上曾爆激烈冲突，更对3月初是否召开全国两会等问题争论激烈。

该报道说，大年初三（27日），武汉新型冠状病毒肺炎出现1个多月，国务院总理、中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组组长李克强，亲自抵达抗疫一线武汉考察抗疫工作。李强调说是受“习近平总书记委托”，李亲自上阵备受好评，反之习被指退居二线，逃避抗疫。因此，习28日会见世衞总干事谭德时特别强调抗疫要“坚决贯彻中央决策的部署”，“统一领导、统一指挥、统一行动”，似有所指。

苹果日报引据海外中文媒体博闻社报道，年初一（25日）中央政政治局常委紧急会议中，除了决定武汉封城之外，还有讨论对疫情扩散的看法，及是否如期在3月3日和5日，召开全国政协和全国人大会议。该报道称，该议题引发常委分成两派，以习近平为主的习派常委认为应如期举行，目的是要对外表现太平盛世，“鼓舞”及“稳定”人心；但由李克强为主的江胡派常委却认为武汉肺炎是“国难”，将会影响内地经济数字，政府工作报告亦需修正，建议延期召开。据报，两派常委激烈争辩，未有最终结论。

不少分析都认为，中共高层在这次抗疫行动中极之混乱，而且具政治考虑。资深政经评论家林保华认为，武汉肺炎病例高速增加，各地方政府以不同方式抗疫，令中央极权面临崩解。

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