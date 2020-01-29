武汉肺炎 官报染病破6000 全面警戒最高红色级别 传好消息出院者增多

据中国官媒中央电视台报导，截至今天晚间6时，中国感染新型冠状病毒肺炎的病例已达6055例，其中132例死亡，115例已出院。西藏自治区昨天传出有新型冠状病毒肺炎疑似病例后，当局今天上午召开应对会议并宣布，即日起全区启动突发公共卫生事件一级响应，是全中国31个省区市中，最后提升至一级响应的地区。

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据中央社今天报道说，武汉肺炎疫情扩散，中国染病人数破6000例。中国央视今天晚间6时许报导，源自中国湖北省武汉的新型冠状病毒肺炎疫情持续延烧，目前病例累计已达6055例，其中115例出院，132例死亡。

中国目前病例数最多的地区为湖北省，已确诊3554例，死亡125例；浙江省次之，目前确诊296例，无死亡病例。其他7起死亡病例分别为北京市1例、上海市1例、海南省1例、河南省2例、黑龙江省1例、河北省1例。

该报道说，本次新型冠状病毒肺炎疫情在中国的累积病例，已超过2002至2003年的严重急性呼吸道症候群（SARS），当时中国确诊SARS病例共5327起。

该报道称，武汉肺炎中国全面祭最高警戒，西藏自治区昨天传出有新型冠状病毒肺炎疑似病例后，当局今天上午召开应对会议并宣布，即日起全区启动突发公共卫生事件一级响应，是全中国31个省区市中，最后提升至一级响应的地区。

中央社说，根据中国官方的“突发公共卫生事件”分级，依严重性由低到高分为四级一般蓝色、三级较重黄色、二级严重橙色、一级特别严重红色。因此，一级响应可被视为疫情“特别严重”的象征。

因应一级响应，各省区市政府有权强制控制措施，包括限制或停止集市、集会、影剧院演出及其他人群聚集的活动，也有权力停业、停工、停课，并临时征用交通工具、房屋及相关设施，并封闭封存遭疫情污染的公共饮用水源。

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