武汉肺炎 撤侨 震动世界的词语

尽管世界卫生组织总干事谭德塞访问北京做出最为重要的表态，不赞成各国从中国撤侨，并息事宁人说武汉肺炎疫情没有那么严重而不要过分反应，但是世界各国纷纷从中国撤侨。而且撤回的侨民如何被检查隔离，也大伤脑筋。日本与美国各自撤侨的班机首架都已经返国。

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据法新社今天报道说，武汉肺炎疫情升，外籍人士纷纷撤离中国。中国湖北省武汉市爆发的2019新型冠状病毒（2019-nCoV）肺炎确诊病例直逼6000起，夺132命，蔓延超过15国，促使当地外籍人士出逃。

就亚太地区，日本，日本政府专机今天将200名左右日籍公民带离武汉、返回东京。有关单位说，当地粗略有约650名日侨表示希望撤离。

澳大利亚，澳洲外交部表示正研拟计划将所有侨民带回澳洲，其中许多有双重国籍。官员说已接获约400通受困中国的澳洲公民来电想登记撤离。

印度，新德里当局据报将向北京当局提出撤侨许可，一架波音747已在孟买待命，准备接回250多名侨胞。

印尼，雅加达表示中国境内有逾230名印尼侨民，其中约100人在武汉。截至今天为止，当局还没有敲定撤侨方案。

菲律宾，约有150名菲侨受困武汉，另有150人在湖北其他地区，外交部正在讨论可能撤侨方案，但还未拍板定案。

斯里兰卡，中国境内有约860名斯里兰卡学生，其中32人在武汉，科伦坡当局正在安排让全数返国。

南韩，首尔本周将派包机前往武汉，数百名侨民将分批于30、31日返国。

泰国，官方还在等待中国官方授权撤侨，但飞机和医师已在待命。目前中国境内有64名泰国侨胞，包括49名学生和15名劳工或游客。

而北美地区，美国，一架专机今天搭载240名美国外交人员和公民离开武汉，预计当晚抵达美国。

在欧洲地区，法国，卫生部表示会于明天派遣专机至武汉，并安排于31日或2月1日返法。约500至1000名法国人有资格搭机。当局已安排第2架班机。欧洲联盟表示将应法国要求联合出资，让100多名欧盟公民能与法侨一起搭机撤离。

德国，柏林当局尚未确认任何撤侨计划，但在考虑选项提供给人在武汉的约90名德国人。

西班牙，西班牙外交部表示，正和中国与欧盟合作，让西班牙公民远离疫区。

在北非地区，阿尔及利亚，有36名阿尔及利亚在武汉，其中大多为学生，总统府已要求采取所有措施带公民回国。

摩洛哥，据当地媒体说，当局将撤离在武汉的约100名摩洛哥公民，其中大多为学生。

据法新社今天稍早报道，中国湖北省武汉市因2019新型冠状病毒（2019-nCoV）肺炎疫情延烧，首架载着日本国民从武汉撤离的飞机今天抵达东京。这架专机于当地时间上午8时45分在东京羽田机场落地。日本官员表示，机上有206名日本人。

面戴口罩的机场工作人员立刻卸下机上行李，有数量巴士停在附近，但乘客并未立即下机，还可见救护车在旁待命。

日本卫生部官员稍早表示，机上医疗专业人员将会对乘客进行健康检查，但无计划隔离这些返抵日本的侨胞。

日本外务省指出，这架专机于28日晚间抵达武汉，并带着包括1万5000个口罩、5万副手套及8000副护目镜等紧急救援物资。

机上还有约4名医疗人员监控返日侨胞的健康状况。

日本政府官员昨天表示，将要求这些日侨填写健康调查表，任何在机上出现症状的人将在抵达日本后立即被送往医院。

据报道，台湾方面希望撤回在中国大陆的台湾人，但至此尚没有获得大陆方面落机许可。中国官方昨天确定，滞留在武汉的台湾人没有人患染武汉肺炎。

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