武汉肺炎 网络疯赞上海医疗救治组长下令换共产党员上一线

中国网络疯传上海医疗救治专家组组长、华山医院感染科主任张文宏说，不能欺负听话的医护人员，一线全部换上党员医生，“没有讨价还价”的视频，并且引来无数点赞。

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据联合早报今天报道说，“一线全部换上党员医生”，上海医疗救治组组长下令获网友点赞。

该报道引据《第一财经新闻》消息，武汉肺炎疫情蔓延，张文宏今天接受访问时表示，他其实不需要去查房，但为了消除恐惧，不要让同事们觉得“主任老是在外面指手画脚”，让同事们冲在危险的第一线，他决定每周他会至少查一两次房，去跟病人亲密接触。

他做的第二个决定是，新春到现在一直在值班的医生全部换掉，换上党员医生。他说，在对疫情的风险性、传播性一无所知时，这些医生把自己的生命暴露在疾病和病毒的前面，都是了不起的医生，“所以人不能欺负听话的人，换成所有的共产党员”。

据他说：“共产党员在宣誓时说，把人民的利益放在第一位，迎着困难上。我说现在开始，把所有人都换下来，共产党员上，再给我做出样子来。”

该报道称，据张文宏说：“共产党的口号你平时喊喊可以，这个时候，你平时入党不管你有什么想法，现在你马上给我上去，不管你同意或者不同意，你都得上去，心理上为了信仰上去也好，是因为党的约束上去也好，没有讨价还价，肯定是上去。”

据他表示，华山医院派驻党员医生去武汉增援及市公卫中心增援，是不打招呼的，一般直接派驻。

该报道称，另外，上海这几日现市民给医生送饭端水的温暖画面，也获网友点赞。

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