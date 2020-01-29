武汉肺炎 罗斯取消中国行 预示其他国际访问止步?

英国媒体今天引据知情人士透露，美国商务部长威尔伯•罗斯曾考虑下月访问中国，但在这个亚洲国家全力抗击冠状病毒疫情之际，美国官员们否决了相关计划。

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据英国金融时报今天报道说，疫情冲击，美方取消商务部长罗斯访华。尽管罗斯从未正式宣布此次访问，也从未安排行程，但此前该计划在特朗普政府内部得到考虑，目的是在时机上配合美国总统特朗普本月与中国副总理刘鹤签署的“第一阶段”贸易协议在2月中旬生效。

“罗斯部长很高兴在适当的时候再次访问中国，”美国商务部发言人告诉英国《金融时报》。作出该决定之际，各方对冠状病毒危机的经济影响日益担忧，包括中国经济受到的冲击会不会加大北京方面兑现在未来两年购买2000亿美元美国产品承诺的难度；该承诺是美中经过艰苦谈判达成的贸易战休战协议的一块基石。

据该报道称，罗斯的访问原本将提供一个机会，让特朗普经济团队的一位内阁成员会晤美国在中国的商界成员，以及负责执行该协议的中国官员和高管。作为协议的一部分，中国同意在未来两年期间购买2000亿美元的美国商品和服务以缩小贸易逆差，涉及的领域包括制造业、农业和能源。

标普全球市场财智(S&P Global Market Intelligence)旗下的供应链研究部门Panjiva周二在一份简报中表示，疫情的主要影响将体现于消费者支出以及电子和汽车供应链。它补充称，疫情造成的经济冲击可能意味着中国“可能无法履行其（在第一阶段协议中作出的）购买承诺”。

据该报道说，大宗商品经纪商INTL FCStone驻上海的分析师达林•弗里德里希斯(Darin Friedrichs)表示，作为协议的一部分，今年购买370亿美元农产品的目标将更难达到。据他认为，“人们现在留在家里不出门。这意味着吃得较少，吃掉更多剩菜剩饭，以及总体需求更小。”

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