武汉肺炎 韩国人大论战要不要10万中国人节后返回

在武汉肺炎迅速蔓延的情况下，回家乡过完春节准备返韩的中国人管理问题或将引发巨大争议。据推算，长期滞留韩国，春节连休（24-30日）期间回国过年的中国人达10万名。如果假期结束后，他们大举重返地区社会照顾弱势群体，可能会引发“防疫大乱”。政界虽有人提出“禁止中国人入境”的问题，但实际上并非易事。

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据朝鲜日报今天报道说，韩舆论反对10万名回国过年的中国人返回韩国。

消息说，韩国大学十分担忧回家过年后返韩的中国留学生可能造成武汉肺炎大范围扩散。据韩国教育部称，以去年4月为基准，韩国的中国留学生数达71,067名，约占总外国留学生数的44%。韩国各大学的韩国语学堂28日纷纷宣布紧急停课。据庆熙大学有关人士称：“2月中旬，大部分中国新生都会入境准备开课，届时将成为（防疫的）关键”，“毕业典礼时，不少学生父母会从中国赶来参加，学校方面正在考虑应对策略。”

此外，正在中国留学的韩国学生如果大批量返韩也将造成混乱。据教育部称，截止至去年4月，在中国大学和研究生院就读的韩国留学生达5.06万名。

该报道称，没有正式统计的从事保姆、育儿嫂、医院护工和服务员等职业的中国人，有多少人回国后再入境也难以估算。据公共运输工会医疗连带本部护理支部称，韩国共有医院护工18-20万名。其中七至八成，约12-16万名为朝鲜族。大韩医生协会有关负责人表示：“应该针对回国后返韩的中国同胞制定相关指导方针。”

朝鲜日报说，在这种情况下，要求禁止和限制中国人入境的舆论也日益高涨。23日，有人在青瓦台请愿要求“禁止中国人入境”，5天后的28日参与者超过了54万人。不仅是自由韩国党，被归为泛执政圈的正义党也在提出“禁止中国人入境”。

该报道称，对于这样的政界动向，执政党表现出强烈的反感。共同民主党院内代表李仁英当天称：“越是这种情况，越应克制煽动中韩两国国民厌恶感的行为。”她还向外交当局表示：“希望能够积极讨论支援陷入困境的中国政府的方案”，“向正身处困境的中国国民伸出温暖的援手，并提供实质性的帮助。”

允许或限制外国人入境属于国家主权范畴。即便限制中国人入境也不与国内法律和国际法相抵触。但在全球大部分国家都没有禁止中国人入境的情况下，如果只有韩国采取这一措施，从长期来看势必会给中韩关系带来负担。虽然可以效仿新加坡，给从中国返韩的学生或从事教育、卫生工作的人员两周的义务休假进行居家隔离，但需要保障工资和工龄，这将造成不小的负担。

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