武汉肺炎8勇士 最高法罕见正名 舆论促逮抓人者

1月1日， 武汉警方宣布“依法查处”八名“散布武汉肺炎谣言者”。 此前，他们在一个医务工作者的微信群里最早发布了“华南水果海鲜市场确诊七例SARS”的消息。星期二（1月28日），中国最高人民法院在拥有1760位万粉丝的官方微博账号上发表了一篇文章，似乎意在为这个月早些时候被武汉警方抓捕的八名“散布谣言者”正名。美国之音报道有网络批评说，“我个人认为，前些天下令抓武汉那几名所谓造谣的人，应该抓起来，”

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据美国之音今天报道说，中国最高法院似为武汉八位“造谣者”正名，网民要求法办抓人者。

星期二（1月28日），中国最高人民法院在拥有1760位万粉丝的官方微博账号上发表了一篇文章，似乎意在为这个月早些时候被武汉警方抓捕的八名“散布谣言者”正名。1月1日， 武汉警方宣布“依法查处”八名“散布武汉肺炎谣言者”。 此前，他们在一个医务工作者的微信群里最早发布了“华南水果海鲜市场确诊七例SARS”的消息。两个多星期后，特别在中国国家主席习近平发出抗击疫情的指示后，这种神秘的、被命名为“新型冠状病毒”所引发的类似肺炎的疫情才成为引发全民关注的最重大的新闻。

署名“人民法院新闻传媒总社唐兴华”的文章分析说，“ 尽管新型肺炎并不是SARS，但是信息发布者发布的内容，并非完全捏造……如果社会公众当时听信了这个‘谣言’，并且基于对SARS的恐慌而采取了佩戴口罩，严格消毒，避免再去野生动物市该报道说，场等措施，这对我们今天更好地防控新型肺炎，可能是一件幸事”。文章从法理角度分析说，面对虚假信息，执法机关应该充分考虑信息发布者、传播者“在主观上的恶性程度”和“对事物的认知能力”。只要信息基本属实，发布者主观上并无恶意，且客观上未造成严重危害，当局应保持宽容态度。

据文章写道，“试图对一切不完全符合事实的信息都进行法律打击，既无法律上的必要，更无制度上的可能，甚至会让我们对谣言的打击走向法律正义价值的反面，成为削弱政府公信力的反面教材，成为削弱党的群众基础的恶性事件，成为境内外敌对势力攻击我们的无端借口， ”文章还分析说，“虚假信息起源于信息公开的不及时，不透明”，并不点名地批评了武汉政府对这次疫情的处理。

中国最高法院星期二的这篇为“造谣者”正名的文章受到了一些中国民众的赞扬，但是有批评者说，仅仅正名不足以平民愤，当局应该向这八人道歉，并予以赔偿，也有人说，那些后来辟谣的人才是真正的造谣者，随便抓人的武汉警方应该被法办。据中国前知名媒体人王志安在推特上说，“我个人认为，前些天下令抓武汉那几名所谓造谣的人，应该抓起来，”

美国之音说，在互联网上，有网民将最早公布这种神秘传染疾病的这几名医务工作者称作“八勇士”。

与此同时，共产党的言论审查者并没有放松审查的迹象，而是继续忙于清理互联网，确保网络空间充满被当局视作“正能量”和“主旋律”的信息。 星期一，官方新华网转载环球网的一篇文章宣称，“在无数人为汹汹疫情奋勇前行之际，网络上接连出现各种有关新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控的谣言，这类事件不断被曝光，再次突显了维护清朗网络环境的重要性。”

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