法国确认第五例武汉肺炎病例

中国武汉市是新型病毒爆发的源头，法国为从武汉撤侨在戴高乐机场做好部署 2020年1月28日

法国确认四例武汉肺炎病患之后，于1月28日再曾一位病患。他是从湖北到法国的80岁游客。1月29日卫生部公布说，老人的女儿也被确认患有新冠状病毒，她已经被送进重症监护。法国卫生部长布辛仍没有透露病患被送往巴黎哪家医院。

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法国从武汉撤侨变得复杂

29日法国《费加罗报》、《解放报》均报道了法国从武汉专机撤侨的计划比预计的要难。两家媒体报道说，一名外交官表示，还没有过撤侨的经历，在具体安排和外交沟通上比预计的要复杂。

这名外交官告诉记者，法方从上个周末决定上周遣返生活在武汉大都市的数百名法国人，卫生部、外交部和部队都投入到这项工作中。

第一个难点是，到底武汉有多少法国人向立即离开武汉？人数确定之后才可以决定到底是派两架还是三架飞机。没有透露姓氏的外交官告诉法国记者，任法国驻武汉总领事馆无法算清到底有多少法国人想回来。

法国外交部消息说，在武汉总领事馆登记的法国人有500人，但这个数字中不包括途径武汉或没在总领事馆登记的法国侨民。外交部表示，按我们的估算，总数应该在1000人。

法国卫生部长布辛表示，不是所有的法国人都想回去。有的人在武汉从事的职业使得他们走不开；有的人不觉得情况那么糟糕，认为地方当局可以控制疫情的局面，不行离开。

法国卫生部长表示，还要考虑到欧洲其他一些国家提出要求，希望法方顺机帮忙撤侨。按计划，29日晚一架A320军机本应从巴黎起飞，准备从武汉撤出220名法国人，这架专机准备于周五晚或周六返回巴黎。

但法国方面撤侨的第一架飞机是军用机，出动军机就需要中方的“特批“。《解放报》披露说，两架撤侨专机只将撤离没有新冠状病毒症状的法国人，也就是说没有发热、咳嗽、乏力等症状的武汉法国侨民。

按照卫生部发出的消息，一直医疗队将赶往武汉，用第三架飞机把有症状的法国人撤回法国，医疗队随行防止病情加重。

如果从武汉撤侨顺利的话，返回巴黎的这些法国人将在哪里隔离呢？记者从卫生部门获得消息显示，不会把这些人送往某个军事基地；也不可能给他们安置在一家五星旅馆里。初步的想法是让从武汉返回的法国人在北部诺曼底大区厄尔省的一个市镇埃夫勒（Évreux）隔离14天，那里有一个度假村。

法国卫生部长再次表示，绝不是把这些人像犯人一样关起来，而是让他们可以正常生活。

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