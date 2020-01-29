洛杉矶华人推全美口罩援救 悲北京国外撒币远多于武汉救灾

1月28日，部分洛杉矶华人在华人聚集区的夏威夷超市旁，举办向武汉捐物活动。随着起源于武汉的新型冠状病毒向全中国和世界扩散,“口罩慌”已经突出显现。本次的超市募捐物资活动,“海外华人采购口罩”，就是“全球华人帮武汉” 行动的一部分。有华人很为武汉人感到悲哀，因为中央政府拨出的救灾款数额，比起对外援助来说，实在是很少。

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据美国之音今天报道说，口罩吃紧，洛杉矶华人发起“全球华人帮武汉”行动。

中国公布的1月29号的最新数据显示，全中国确诊的新型冠状病毒已经达到5515例，疑似者6973例，死亡132例。对付病毒的口罩等相关防护用品变得越来越抢手。参加“海外华人采购口罩”的义工陈先生告诉美国之音：“Home Depot, CVS, 还有沃尔玛这些大商店都没货了。”

口罩紧俏在国内更是众所周知，价格也是“青云直上”。正在美国留学的郑先生说，在淘宝网上采购口罩给在成都的妈妈：“发现10个口罩价格已经涨到358元人民币了，但还是只有买，其他地方根本没货了。即便有货的也要年后发，那就来不及了。”

该报道说，“海外华人采购口罩”行动，通过平面纸媒、互联网社交媒体和实地征集结合的方式，为救助中国以武汉为中心的疫情灾区做出努力。该行动的活动人士星期二在夏威夷超市外，向过往行人发放二维码传单。自愿者只需扫码便可加入捐赠者的“电报”群，下单后通知该群即可。

由于口罩在洛杉矶的实体店已经呈现脱销趋势，参与行动的郑存柱对美国之音说：“我们动用了各种关系，从外州可以买到，比方说拉斯维加斯、凤凰城等。我们在网上也订购了一些。呼吁出去以后，有几个城市的企业家捐的量还比较大。”

对于募集到的口罩等用品如何送到中国疫区，郑先生说，方法之一是通过快递。小盒装口罩，可以把50或者100盒装进一个大箱子打包投递，“仍然是可以做到的”。据曹永昌说，由于人们都把目光放在武汉，事实上，武汉之外的边远地区也很需要；他已经购买了7000只口罩，定点送给了咸宁的一家医院。

关于在美国获得的捐赠如何进入中国，他们也想好了最不得已、但是也会很有效的做法。曹永昌说：“实在不行的话，我们就到洛杉矶国际机场，把口罩送给前往中国的乘客，每人带20个回去。他们自用、给家人用、给亲朋戚友用都可以。”

邱永阳把自己在美国的一间办公室用作捐赠物品的收货地点。他通过短信对美国之音表示：“事实上，我已经先行购买了五千只口罩，从美国首都华盛顿特区寄往了武汉，由当地教会帮助在大街上全部分发完毕。”同样参与“海外华人采购口罩”行动的熊焱通过电话对美国之音说：“呼吁全世界的华人提供物资的帮助，因为，现在中国不缺钱。他们缺的是口罩、防护服，还有其他的，比方药品等。”

该报道称，赵先生对美国之音表示，很为武汉人感到悲哀，因为中央政府拨出的救灾款数额，比起对外援助来说，实在是很少。

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