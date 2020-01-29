美众议院通过《西藏政策及支持法案》剑指转世 北京抗议呛报复

美国国会众议院通过《西藏政策及支持法案》，以捍卫藏人宗教自由，保障西藏自治地位。这项以392比22压倒性票数通过的法案规定，中共官员不得干涉未来包括达赖喇嘛在内的藏传佛教领袖转世，否则美方将予以制裁。北京说，中方对此强烈愤慨、坚决反对。

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据美国之音今天报道说，美国众议院通过《西藏政策及支持法案》。这项以392比22压倒性票数通过的法案规定，中共官员不得干涉未来包括达赖喇嘛在内的藏传佛教领袖转世，否则美方将予以制裁。

据报道称，民主党众议员麦高文(Jim McGovern)去年9月提出的《西藏政策及支持法案》获得跨党派的支持，并于去年12月在众议院外委会通过。麦高文在投票前表示，”我们都支持积极有效的美中关系，但是最要紧的是，中国政府必须尊重所有人的人权。”

据众议院外委会共和党籍议员麦考尔(Michael McCaul)表示，中国共产党对于信仰的打压是对宗教自由的最大威胁，这项法案指出迫害宗教并非中国国家主席习近平上任之后才开始，而是中共一向对宗教的厌恶及恐惧。

该报道说，中国官方表示，美国众议院通过的相关法案，严重违反国际法和国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政，向藏独势力发出严重错误信号。中方对此强烈愤慨、坚决反对。

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