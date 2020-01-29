美国务卿致电杨洁篪 感谢中方协助撤侨

美国国务卿蓬佩奥1月29日致电中共中央政治局委员、中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪，向在武汉肺炎疫情中丧生的中国公民表示哀悼，并感谢中方协助美方撤侨。

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美国国务院发言人奥尔塔格斯（Morgan Ortagus）发出声明表示，蓬佩奥（Mike Pompeo）1月29日与杨洁篪通电话，对因2019新型冠状病毒（2019-nCoV）肺炎不幸病逝的中国公民，表达哀悼之意。

蓬佩奥表示，海外美国公民的安全是他的最优先事项，他同时也向杨洁篪表示谢意，感谢中方协助美国从疫区撤离美国政府人员与公民。

美国派往武汉撤侨的专机1月29日稍早已飞抵阿拉斯加安克拉治国际机场，机上240名乘客正式回到美国境内，并接受美国疾病管制暨预防中心（CDC）的初步筛检。

这架包机于短暂停留后将转往南加州马奇空军基地（March Air Reserve Base）。机上所有乘客在抵达美军基地后，将进行隔离安置。

这次美方撤侨意外让中华航空成为焦点。美国政府原先计划的包机降落地点为洛杉矶安大略国际机场（Ontario International Airport），这里是华航直飞美国的机场之一。

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