自保失败 西藏武汉肺炎沦陷

中国全境今天宣告均被武汉肺炎侵染。中国31个省（区、市）昨天新增1459例新型冠状病毒肺炎确诊病例，西藏也传出一起疑似病例。根据最新通报，这起病例是一名来自湖北的男子，他在22至24日经由武汉武昌乘火车到达拉萨。

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据中央社今天报道说，西藏武汉肺炎疑似病例，为湖北移入人士。由于西藏是中国爆发新型冠状病毒肺炎以来唯一未传出疫情的地区，这起疑似病例也格外受到瞩目。

该报道引述中新社下午引述西藏自治区卫生健康委员会29日通报说，这名34岁的张姓男子是湖北省随州市人。他于1月22至24日经由武昌乘火车到达拉萨市，25日晚间自行前往西藏自治区指定定点医疗机构就诊并收治入院，接受隔离治疗。

据通报指出，1月28日，根据临床表现和自治区疾病预防控制中心实验室检测，判定张姓男子为新型冠状病毒感染的疑似病例，目前生命迹象平稳，密切接触者已接受医学隔离观察，检体则已送至中国疾病预防控制中心进行复核检测。

湖北武汉爆发新型冠状病毒肺炎疫情后，于23日凌晨宣布当日上午10时起中断对外通道，随后湖北各地也陆续封城。在此之前，不少武汉居民纷纷逃离当地，向外迁移。武汉市长周先旺26日晚间表示，截至当时已有500多万人离开武汉。

该报道说，据中国国家卫生健康委员会官网上午通报，28日零时至深夜12时，31个省、市及自治区新增1549例确诊病例，累计确诊病例5974例，已超过2002至2003年，严重急性呼吸道症候群（SARS）的5327起确诊病例。中央社说，综合陆媒统计，截至发稿，中国大陆累计确诊病例至少已达6017例。

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