韩国青瓦台前50万联署促禁中国人 日本有店家明指华人禁入

中国武汉肺炎疫情肆虐，亚洲国家开始在中国人带来经济消费利润与中国人倒入武汉肺炎病毒之间选择远离中国人。韩国总统府青瓦台官方网站本月23日，出现一则题为“请禁止中国人入境”请愿书，并获得逾53万国民签署。日本神奈川县一家零食玩具店在门口直接贴出“禁止中国人进入”的告示。

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据联合新闻网今天报道说，中国武汉肺炎疫情严重，日韩商家纷贴出“抵制中国人进入”。韩国济州岛一间烤肉店张贴“禁止中国人进入”。

随着武汉肺炎疫情蔓延至全球10多国家，中国更为疫情重灾区，中国邻国包括韩国及日本截至29日，分别已增至4例及7例确诊病例，大多数为输入性病例，以致“抵制中国”的风气逐渐蔓延至韩国和日本。韩国及日本分别有店家为避免受感染，明确贴出“禁止中国人出入”的告示。

该报道说，韩国“抵制中国”风气开始蔓延，民众洪小姐在韩国济州岛一间烤肉店门外，发现有一张写有“由于病毒原因，中国人禁止入内”的告示。针对这次疫情，这并非是韩国首宗“抵制中国”事件，韩国总统府青瓦台官方网站早已在23日，出现一则题为“请禁止中国人入境”请愿书，并获得逾53万国民签署。

消息说，同时，日本《朝日新闻》在稍早前报道指出，一家位于神奈川县的温泉胜地箱根的零食玩具店，店主为避免受疫情波及，以及临近春节旅游旺季，在门口直接贴出“禁止中国人进入”的告示，告示中还特别标明“香港国的香港人和台湾国的台湾人”除外，这张告示在网络上引起争议，店老板受访时表示，这是为避免新型冠状病毒肺炎扩散的自保手段，他会更改较尖锐的用语，但不欢迎中国客的态度不变。该报道说，其实，武汉肺炎已经吓坏日本。

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