香港“一罩难求”1000人排队抢购口罩

香港卫生官员一直要求港人在公众场所要带口罩，作为全民抗疫的其中一个重要步骤，但香港的官员似乎不了解民间已经出现一罩难求的局面。一家泰国杂货店29日宣布口罩开仓，但事先申明以医护人员作为优先出售的对象，但消息一出该杂货店位于多区的分店门前早上7点前已经出现长龙，位于青衣城的分店人龙更有逾千人。期间有人更强迫店内人员派筹，毫不理会店方事先的声明。

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除了香港之外，美国多个城市的口罩亦告售罄，在洛杉矶口罩供应要等到二月中才可恢复正常，波士顿和纽约的口罩销情亦行情高涨。

阿布泰国生活百货在其Facebook专页发帖，声称准备了3M独立包装的防护口罩给医护及前线人员，并表示“我们明白及知道数量一定不足够大家购买，但是已经尽做！”

由于是供应医护及前线人员，“阿布泰”提醒购买者，必须要亲身带同职员证或委任证到门市实名登记购买，强调今天暂时只限医院管理局的前线医务人员及工作人员、边境管制站的纪律部队人员。同时由于数量有限，亲身来到的上述人士，亦只可限购此款3M独立包装医护口罩一盒。

今早29日早上7时起，根据苹果日报报道，阿布泰各区分店已见人龙，青衣城、淘大、坑口及新都城中心，每处都超过400人的人龙，青衣城更有逾千人，有人纷纷上载排队的图片，又感谢阿布泰的老板有心有力。

位于港岛东的鲗鱼涌康怡花园分店，未开门已也有约400人排队。职员称口罩刚运抵港，运输需时，预计中午时段才送到。至上午10时半，排队人数657人，职员广播称，此分店获分配300盒口罩，每人限买一盒，而且若有医护人员到来，将获优先购买，呼吁各人有心理准备，未必如愿买到。排头位的吴小姐，在学校做文职，今早7点已经到来。她表示家中只得数十个存货，纵使要排队一个上午，只购得一盒，也是值得。

九龙东的钻石山荷里活广场，阿布泰国生活百货分店同样有逾500人排队，人龙已经分两层“打蛇饼”，据工作人员指会先安排医护人员购买，未清楚可否安排其他市民可以买口罩，因为不清楚数量，店员建议“非医䕶”人员自行衡量是否继续排队。而在医护人员人龙排队的队伍中，有不少自称海关人员查询是否可以优先购买，据资料，落马洲管制区有海关关员发烧送院医院，令部门内亦人心惶惶。

至于当年曾爆发SARS的淘大花园，阿布泰国生活百货分店亦吸引逾千市民等买口罩，人龙由淘大商场排到Q座，估计逾千人，连出示委任证或工作证的前线医护及关口职员也有十多人排队轮候。至于同一商场内的屈臣氏，职员11时前出来向人龙表示，平时每日都返一次货，包括口罩、消毒物品等，惟今日未知为何货单没收到相关货品，无口罩可卖，遂向顾客致歉，“真系非常唔好意思！真是没有。”有市民大呻排了45分钟无功而返。

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