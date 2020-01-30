世卫组织将武汉肺炎疫情定性为“国际关注的突发公共卫生事件”

世界卫生组织周四再度召开紧急会议，以决定是否把武汉肺炎即2019新型冠状病毒肺炎疫情定为“国际关注的突发公共卫生事件”，并就如何控制疫情提出建议。会议最后决定宣布：武汉肺炎属于“国际紧急公共卫生事件”。（Public Health Emergency of International Concern，PHEIC）。

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世卫组织主席在会后对媒体说：虽然将中国武汉发起的新型冠状病毒疫情定义为“国际公卫紧急事件”，但并不限制去中国旅行和与中国经济来往联系。世卫的决定并不是对中国投反对票。世卫组织考虑的主要是那些弱小国家预防传染病的困难。

为了因应新型冠状病毒引发的肺炎疫情，法国航空公司（Air France）30日宣布，暂停所有往返中国大陆的定期航班，直到2月9日为止。法国航空先前于1月22日停飞往返湖北省武汉市的班机。29日曾经决定将减少一半巴黎与北京和上海间的航班班次。

在周四白天，中央社曾经报道：世卫指：2019新型冠状病毒不是国际公卫紧急事件。该报道引述的是Vanguard网站消息。

美国，日本，加拿大等国呼吁允许台湾与会，但遭到拒绝。

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