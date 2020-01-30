世卫组织急促各国行动 惊曝澄清没有说过反对各国撤侨

中国2019新型冠状病毒（2019-nCoV，俗称武汉肺炎）疫情不断扩大，世界卫生组织今天再次召开专家紧急委员会开会讨论是否宣布为全球卫生紧急事件，此前该组织总干事谭德塞警告各国政府针对这个类严重急性呼吸道症候群（SARS）病毒「采取行动」。评论指此立场与谭德塞刚刚访问中国时说法不同，中国官方报道谭德塞说中国武汉肺炎疫情并不那么严重，不需要过分反应，谭德塞还被指不赞成各国撤侨。据自由亚洲今天报道，世卫组织澄清，没有说过不建议各国撤侨。

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据法新社报道，武汉肺炎病例不断攀升，世卫组织敦促各国采取行动。

中国2019新型冠状病毒（2019-nCoV，俗称武汉肺炎）疫情不断扩大，世界卫生组织（WHO）警告各国政府针对这个类严重急性呼吸道症候群（SARS）病毒「采取行动」。

世卫公共卫生紧急计划（Health Emergencies Programme）执行主任莱恩（Michael Ryan）在日内瓦告诉媒体：「全世界都必须戒备，也都必须采取行动。」

世卫应于今天召开紧急会议，讨论是否将2019新型冠状病毒宣布为全球卫生紧急事件。世卫若做出这项宣布，即可升高国际间协调行动。

据世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus ）透过推特发文说，世卫报告上周犯下「人为疏失」，应该把这波疫情的全球风险列为「高」而非只是「一般」等级。

目前湖北仍是疫情重灾区，新增死亡病例中，有1起发生在四川；此外西藏也首度通报发生确诊病例。除了中国，全球10多国也都通报武汉肺炎病例。最新沦陷的国家包括芬兰和阿拉伯联合酋长国。

据自由亚洲报道，新华社报不实讯息？ 世卫组织没说不建议各国撤侨。

据该报道说，世界卫生组织干事长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）日前访问北京时新华社发出的英文报道说，谭德塞与中国外交部长王毅会面时，表达世卫对中国这次疫情处理“有信心”，还称世卫“不建议”各国撤侨。不过，世卫组织发言人29日却告诉自由亚洲不同的说法。

报道称，谭德塞和王毅在北京握手微笑一起合照，还见了中国国家主席习近平。这些照片，高挂在新华社英文网站上，报导还在标题上大大写着：“世卫对中国防控新型冠状病毒疫情的能力有信心”；其中第四段还写到，世卫“不建议”（do not recommend）各国撤侨。28日，各国媒体转发传播了这条新闻，却可能都踩到了中国散播不实讯息以维持官方面子的陷阱。



世界卫生组织发言人贾萨尔维克（Tarik Jasarevic）回复自由亚洲电台记者电子邮件询问时明白指出，“关于各国想从武汉撤侨，世卫的立场是：这是由各国政府自主做决定的事”。

自由亚洲说，世卫的回复，形同证实新华社的英文报道是不实讯息。

才从北京回到日内瓦的谭德塞，则在29日的记者会上对各国撤侨后的做法有所提醒。谭德塞说，“有一件事，是世卫要建议各国的，也就是各国要对因撤侨而移入的可能潜在病例，做好后续准备，他们必须非常清楚撤侨后续的完整行动。”



报道说，贾尔萨维克则在给自由亚洲电台的邮件中补充，世卫已经发给各国关于撤侨后防疫工作的临时指引，并正与世界各国政府和专家积极合作协调。

贾尔萨维克还说，双方在北京的会谈中，还讨论了在中国疫区保护中国及外国人的作法，包括如果中国有方法能容纳、并保护在华外国人的话，是否有撤离外籍人士之外的替代方案。

自由亚洲说，中国官方藉由自身宣传机器的英文报导，试图引导国际舆论，有多次历史纪录。尤其在关于台湾的议题上，中国总是强加自身意识形态在别国身上。

2016年，中国官方在王毅与时任美国国务卿克里通话后，中国外交部与官方媒体都报道，“克里不支持台独”。美国国务院发言人后来回复强调，美国基于美中“三个公报”与《台湾关系法》的“一中政策”立场没有改变，没有提到中国官方关于台独的说法。

自由亚洲说，在疫情蔓延时，中国不忘透过宣传机器做政治工作，也是中国防疫的特色之一。

而美国外交关系协会28日在一场电话简报会上，探讨新型冠状病毒疫情对全球的威胁时，外交关系协会全球健康项目主任柏利基（Thomas Bollyky）也表达了对中国在防疫工作包括资讯的不够透明的担忧，这始终难让外界对中国有信心，加上世卫对于是否将目前的疫情宣布为“国际紧急事件”上的缓慢行事，也连带导致各国防疫工作无法协调一致，有紧有松。



据该报道说，现在有美国国会有议员不断加码，认为不仅要中断所有与中国往来的航班，联邦参议员柯顿（Tom Cotton）甚至提出美国在华侨民应该经过适当的监测后才能撤离的建议。柏利基对此表达了他的忧虑。

据柏利基指：“我有点担忧，这些议题，将会被‘政治化’，我尤其还记得在2013年、2015年美国选举期间，西非爆发伊波拉病毒，美国的政治人物就提出过要中断航班、不让撤侨这样的想法，我有点担心我们会重蹈覆辙。”

柏利基说，对抗新型病毒，全球的一致做为，应该是“确认”个案后采取“隔离”措施，治疗并且展开后续“调查”，追踪接触史，一旦美国率先采取更严厉的手段，这会增加民众瞒报的风险。

自由亚洲说，对抗新型未知病毒，防疫工作要如何避免政治化，也是全球课题。

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