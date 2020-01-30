世卫组织总干事赞扬中国抗击疫情的努力

目前，全球总共有7700多例确诊新型冠状病毒感染病例，其中170例死亡，99%的病例和全部死亡病例都在中国；在中国以外有16个国家确诊了68个病例，并且没有出现死亡。

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世界卫生组织总干事谭德塞1月29日在记者会上指出：“病例的持续增加，以及在中国以外人与人之间传播的证据，都令人深感关切。尽管中国境外的病例仍然相对较少，但有可能暴发更大的疫情。”

谭德塞表示，他因此决定再次就新型冠状病毒召集紧急委员会会议。

这次会议计划于日内瓦时间30日13点半开始，新闻发布会暂定于日内瓦时间当晚19点半举行。

世卫组织总干事总结说，访问中国期间，世卫组织代表团与中国方面进行了基于相互理解的坦率的讨论。

讨论的重点是就武汉的遏制措施，以及其他城市和省份的公共卫生措施继续进行合作，对病毒的严重性和传播性进行进一步研究，并共享数据和生物材料。

谭德塞表示，习近平主席对疫情的详尽了解以及他亲自参与应对工作令他感到非常鼓舞和印象深刻。

他说：“对我来说，这是非常少有的领导力。用习近平主席的话来说，他们所采取的措施不仅对中国有利，而且对世界其他地区也是有益的。”

谭德塞表示，李克强总理也到了武汉在实地了解疫情并指导应对工作。中国为遏制疾病中心的疫情所做的努力对于防止病毒的进一步传播至关重要。

他说：“中国在创纪录的时间内识别出病原体并立即进行分享，这导致诊断工具的迅速研发。中国完全致力于内部和对外透明，并且已经同意与需要支持的其他国家合作。”

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