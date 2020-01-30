世卫给中国疫情量身打造的“PHEIC”定性

世界卫生组织（WHO）秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）1月30日举行紧急会议后宣布：源自中国武汉的新型冠状病毒肺炎疫情构成了“国际关注公共卫生紧急事件”（PHEIC），但是，

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与此同时，世界卫生组织秘书长谭德塞也说明：“这一决定并不限制有关中国的旅行和人员交流，以及经济来往。”所以世卫组织的这一定性可说是为中国量身定制的。中国武汉紧急封城，其它大城市也处于半封闭状态。美国日本英国法国等国先后组织撤侨，不少航空公司也先后暂时中断通往中国的班机。但一切都将随中国疫情的发展而变化。

谭德塞强调说：“我们最关切的是，这种病毒蔓延到健康卫生体系较脆弱国家的可能性…这不是对中国的不信任投票。”

这场从去年12月初爆发的病毒感染已经在中国造成一百多人死亡，近八千人感染。随武汉肺炎疫情的恶化，大陆媒体就开始讨论疫情对中国经济的影响。回顾2003年的急性呼吸道症候群（SARS）疫情，当时中国被列为疫区后，当年第2季国内生产毛额（GDP）成长立刻下跌2个百分点，从第一季的11.1%跌至9.1%。

中央社引述陆媒三联生活周刊日前报导说，虽然世卫组织并不希望对当事国带来经济上的伤害，不过事实上，一旦世卫对疫情做出定性，就会产生一系列连锁反应，对当事国的经济冲击就在所难免。

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