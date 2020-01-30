中国旗五星漫画成五病毒事件烧大 中国大使称绝不答应

针对《日德兰邮报》和漫画作者的行为，以及丹麦首相和涉事媒体拒绝道歉的回应，中国驻丹麦大使冯铁回应称，“上述行为超越了道德和文明社会的底线，绝对不能接受。”此前中国大使馆批伤害了中国人民的感情。

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据香港01报道，武汉肺炎丹麦拒为讽刺中国漫画道歉，中国大使称绝对不能接受。

该报道说，冯铁在1月28日接受丹麦国家电视广播公司（DR）和丹麦电视二台（TV2）联合采访时表示，新型冠状病毒感染肺炎疫情发生以来，中国政府和中国人民正全力抗击疫情，一些同胞不幸失去了宝贵的生命。国际社会纷纷对中国政府和中国人民表达同情和支持，不少国家还伸出援手。在此时刻，《日德兰邮报》刊载辱华漫画，极大伤害了中国人民的感情。中国国旗是中华人民共和国的象征，神圣不可侵犯，中国人民十分珍视国旗在心中的地位，亵渎中国国旗，就是侮辱中国，侮辱中国人民。

据冯铁强调，言论自由不是没有边界和限制。“有丹麦朋友告诉我，在丹麦人们可以随心所欲地说想说的话，我认为这不是事实，相信丹麦社会不会接受种族歧视、性别歧视以及对残疾人歧视等言论。我们都是人，在别人遭遇不幸的时候，应该有起码的同情同理心。言论自由不应以伤害其他国家和人民为代价，也绝不能成为侮辱中国和中国人民的借口。你们只考虑自己的权利，却伤害别国的尊严和人民的感情，这种做法极为自私和冷酷无情。”

据冯铁还表示，《日德兰邮报》和漫画作者的行为超越了道德和文明社会的底线，绝对不能接受，应当受到严厉谴责。漫画事件已造成严重影响，超过两亿中国网民对此事表示极大关注，数以万计的中国人和外国朋友都表达了义愤。明智的人应有勇气认错，铸成如此大错仍死不道歉，只能表明该报和漫画作者傲慢无知。

该报道说，丹麦媒体《日德兰邮报》1月27日借新型冠状病毒疫情刊登“辱华”漫画。该媒体28日拒绝对此事道歉，称该漫画并无“贬损或嘲笑的意图”。而该国首相Mette Frederiksen则以“言论自由是丹麦传统”为由，为《日德兰邮报》的行为辩解。针对此事，中国驻丹麦大使早前已发表严正声明怒批称，该丹麦媒体的做法挑战了人性良知，越过了文明社会的底线，突破了言论自由的道德边界。并对此表示强烈愤慨，严正要求《日德兰邮报》和漫画作者深刻反省，向全体中国人民公开道歉。

有消息说，至此中国网络尚没有出现抵制丹麦的吼声。

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