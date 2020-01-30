中国夫妻疑感染武汉肺炎 邮轮7000人不准上岸 查出阴性结果后乘客被放行

武汉肺炎疫情延烧，停泊在意大利港口的一艘邮轮1月30日因一对中国夫妻出现疑似感染肺炎症状，船上7000名乘客和船员被扣留在邮轮上，禁止上岸。另据最新消息，意大利卫生部30日表示，歌诗达翡翠邮轮（Costa Smeralda）上疑患武汉肺炎而被隔离的一对中国夫妻，经初步检验呈病毒阴性反应，似乎并未感染这种致命肺炎。另据最新消息，检验结果呈阴性之后，所有乘客都已放行。

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目前并不确定，这样的检验结果是否表示，原本因这2起疑似病例而被扣押在邮轮上的7000名乘客和船员，现已可在停泊的意大利港口上岸。

法新社报导，当地卫生当局表示，3名医生和1名护士登上停靠在契维塔韦奇亚港（Civitavecchia）的歌诗达翡翠邮轮（Costa Smeralda），照料出现发烧症状的妇女，并送验这对夫妻的检体。

歌诗达翡翠邮轮证实，包含船员和乘客，约7000人被扣留在邮轮上，无法上岸。

中国爆发新型冠状病毒疫情，当局1月30日通报死亡病例新增38起，为迄今最大单日增幅，至少15个国家有确诊感染病例。

歌诗达翡翠邮轮表示，船员遵循卫生部门的指示，将来自澳门的54岁妇女“与她的旅伴隔离在船上的医院”。

意大利总理孔蒂（Giuseppe Conte）说，政府“并不担心，但会保持警戒和谨慎态度”。

意大利媒体报导，这对夫妻25日从香港飞至米兰，并在意大利北部沙伏纳（Savona）登上这艘邮轮。

面对中国疫情，意大利外交部危机处、国防部、卫生部和国家传染病研究所Lazzaro Spallanzani共同合作，正在组织一架由特殊专业医务人员陪同的飞往武汉机场的航班。为的是把目前在武汉的意大利人接回意大利。计划在抵达意大利后，所有被接回的意大利人将接受医疗队的全面检查，并签订和遵守卫生部制定的卫生协议。

意大利消费者和环境保护协会于29日下午向意大利国家民航局申请立即中断与中国来往全部航班。他们表示：“为了保护公民避免被病毒传染和病毒在意大利境内传播，需要采取紧急措施。而必要措施之首就是要断开空中连接，因此要求在这脆弱和敏感时期取消所有往返中国的航班。”

目前，意大利方面已决定从中国飞往意大利的航班只允许在有专业医务团队的罗马菲乌米奇诺机场和米兰马尔彭萨机场降落。

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