习近平调军队 精准物资或截留防化团布防抗疫备用

据苹果日报报道，该报翻查过去报道，内地自武汉封城起至28日，海量的物资、资金、医护入鄂。不过，这期间依然有来自武汉指定收治发烧疑似病例医院的前线医护在网上求救，要求民间捐赠防护衣、口罩等医疗用品，海量的物资、人手，何去何从？报道猜测解放军被调派一线抗疫，将需要大量设备物资。

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据苹果日报29日报道，武汉肺炎，中央囤物资为解放军防化团部署？

该报道称，中国武汉新型肺炎疫情严峻，中共总书记习近平一周内发表至少4次讲话，最新指示解放军全力支援地方防控疫情。有消息人士对《苹果》指出，武汉封城后市内交通全停，医生上下班，还有运送物资，都由民间发起的义工车队负责，但星期二晚收到消息要求车队撤退；配合中央独揽分配民间医疗物资的权力、解放军在24日起抽取海、陆、空的医疗队入城，以及习总最新指示，预料武汉今早将会面临大变化。

据此前报道指出，近6,000名来自全国各省的精英医护当中，不乏曾抗衡沙士的老将，大部份救援队由地方衞健委组建。增援的医护，来自广东、北京、上海、广东、四川、湖南、浙江、山东、江苏、河南、山西、吉林、天津、重庆、陕西、辽宁、河北、福建、云南、江西，三所军医大学及国家卫生健康委、国家中医药管理局、中国中医科学院、广东省中医药管理局、北京中医药管理局等18支各省医疗队、3支部队医院医疗队、4支中医医疗队。

该报道说，物资方面，早于24日，有32吨药品、口罩由顺丰速递公司专机运抵武汉。财政部于23日批出按国务院部署，紧急下拨湖北省疫情防控补助资金10亿元人民币。27日，财政部再对湖北省拨5亿元资助。

报道指武汉市的汉口医院、红十字会医院、普爱医院西院、武汉市七医院、武汉市九医院、武汉市武昌医院、武汉市五医院，门诊部全部被市政府指派为发烧门诊集中接诊医院。以官方公布的湖北省确诊病例来看，22日444例、24日549例、26日1,052例、28日2,714例，配合逾3吨物资，增援的医护加上武汉本身有的医护，以及医疗用品应足以应对。可以，以上医院的前线医护均有在上周，即是在海量的人手、物资抵达后，对民间发出求救消息，反映前线医护没有第一时间得到增援。

苹果日报说，此外，海量民间物资被拦截，疑被充公；民政部的通告亦有露玄机。消息人士指出，有物流公司以提供免费储存为由，骗他们将一批从民间蒐集的物资，纳入其仓库；另有民间义工自发从海外买入医护物资，亦遭海关拦截，说国家要征收，若要捐就送去武汉，不捐就原路退回。民政局亦在26日发通告表明中央要独揽物资分配权，不准外地慈善组织、志愿服务组织自行工作人员、组织义工进入湖北省，要由指定的组织负责收集，跟从湖北省、武汉市等地的肺炎防控指挥部统一调配。

苹果日报说，习总多次讲话，都将“听党指挥”讲得直白，昨更要求解放军全力支援地方防控疫情。消息人士预料，武汉今早会迎来大变化，增援的精英医护，或会被临时征召，以解放军防化团的身份，进驻武汉医院，早前囤积的物资、人手，或是预留军用。

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