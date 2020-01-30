五眼联盟疑分崩离析 华为施压澳大利亚学英国让入围5G

英国决定允许华为技术有限公司建设该国部分5G网络后，这家中国科技巨头正借此机会推动澳洲重新考虑其禁令。目前华为正加紧采取行动，试图让美国的情报盟友不要相信特朗普政府宣扬的威胁论。

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据华尔街日报今天报道说，华为力促澳大利亚效法英国接受其5G设备。

英国决定允许华为建设该国部分5G网络后，华为正借此机会推动澳dly 重新考虑其禁令。目前华为正加紧采取行动，试图让美国的情报盟友不要相信特朗普政府宣扬的威胁论。

该报道说，2018年，澳洲率先宣布限制举措，阻止华为参与该国5G网络部署。官员们当时表示，鉴于超高速5G网络的漏洞，不能信任华为建设网络。

特朗普政府随后向五眼(Five Eyes)情报共享联盟中的其他盟友施压，要求他们也阻止华为建设5G网络。但英国周二决定允许华为参与该国5G网络非敏感部分的建设，同时为该公司在英国5G市场的份额设定了35%的上限。

欧洲联盟刚刚作出决定，不排斥任何愿意接受欧盟严格安全标准的企业参加欧盟的5G建设。德国政府内部针对华为仍然有分歧，德国政府计划在稍后欧盟峰会获得立场协调后，再决定是否采用华为。

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