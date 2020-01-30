华为议题 继英国后欧盟再让美国失望

欧盟周三效仿英国，允许成员国决定华为在5G电信网络中的作用，抵住美国要求全面禁用华为的压力。根据新规，欧盟成员国可以限制或禁止华为等高风险5G供应商参与其电信网络的核心部分。新规旨在从国家和欧盟层面解决欧盟28个成员国面临的网络安全风险。中国华为表示欣慰。

广告 继续浏览后续

据路透社说，欧盟允许成员国决定5G是否用华为 再给美国带来一击

英国首相约翰逊周二力排美国压力，批准华为在英国的5G移动网络中发挥有限的作用。美国要求将这家中国公司排除在下一代通信之外，因为担心中国政府可能利用它们进行间谍活动。

该报道说，华为是全球最大的电信设备生产商，竞争对手包括瑞典的爱立信和芬兰的诺基亚。

美国希望全球都禁止华为参与5G网络，担心华为设备可能被中国用来从事间谍活动。华为一直以来都强烈反对这些指控。欧盟认为，5G是促进经济增长并与美国和中国相抗衡的关键，其建议得到了各成员国的一致赞同，即由各国评估风险并决定是否将某些供应商排除在核心基础设施之外，证实了路透1月22日的报导。

欧洲产业负责人Thierry Breton在记者会上表示，这种做法意味着非欧盟国家的供应商只要遵守规定，就会在欧洲受到欢迎。据布鲁东说，“我们不会挑剔任何人，我们不排斥任何公司。”

华为对此指引表示欢迎，称此举无偏见而且基于事实。

据李文读报指，英国媒体关注英国政府决定采用华为参加英国5G建设。英国《都市报》报道，英国首相约翰逊不顾有关安全威胁警告，以及可能触怒美国并影响双边签署自由贸易协定的危险，决定让中国电信企业华为参与建设英国的5G移动通信网络。报道透露，华为将获准提供一些非核心技术器材，例如电话杆等，而且市场份额不得超过35%。此外，华为不会提供被视为5G移动通信网络中的“大脑”的核心软件。不过，虽然如此，约翰逊的决定仍然引起了白宫方面及英国执政保守党内部一些资深成员的反对，他们担心这仍会使中方有可能利用5G网络刺探英国情报或者发动网络攻击。而华为方面则否认该公司与中国政府有密切关系。

李文读报引述《i》说，英国不服美国的反对，决定力挺“高风险”的中国企业华为，为该公司参与高速移动通信网络项目开了绿灯。报道指出，虽然英国安全部门发出安全警告，但是英国首相约翰逊还是批准华为参与建设英国的5G移动通信网络，这是因为英国没有其它可行的替代方案。而英国情报机构-政府通信总部（GCHQ）的技术总监则形容，英国移动通信市场“已被打破”，而且华为成为英国三家5G器材供应商的其中之一，是一个“疯狂的做法”。

据《泰晤士报》也表示，英国首相约翰逊决定允许华为参与英国5G移动通信网络建设，遭到了英国国防大臣华莱士的反对。报道引述消息人士透露，在昨天举行的英国国家安全委员会的会议上，华莱士建议与会者听从美国的警告，不要让华为参与英国的5G网络建设。不过，报道也称，华莱士在会议上“势单力薄”，就连原本也反对华为参与的内政大臣帕特尔及其它内阁官员也在会上很少发言。

《金融时报》当天的头条新闻是，美国政府谴责英国决定允许中国企业华为参与英国5G网络建设的决定，并指华为是“不安全的电信供应商”。不过，英国首相约翰逊则试图消除美方的担忧，并承诺将对其它电信企业给予支持。而《每日电讯报》也称，英国首相约翰逊昨天向美国总统特朗普承诺，英国绝不会过分依赖华为。报道称，约翰逊昨天曾致电特朗普表示，英国将与美国联手合作，打破华为等公司的市场优势，最终把这些公司赶出英国的移动通信市场。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅