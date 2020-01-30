悲情 最早揭武汉肺炎8勇士之一 一线救治医生被传染了

中国武汉去年12月传出“不明原因肺炎”疫情，8名在网络上率先揭露疫情的民众，被武汉警方以“造谣”为由查办。当时，一名武汉医生在聊天群组发布“华南水果海鲜市场确诊了7例SARS”的讯息，截图在网络广传，导致他被公安“训诫”。其后，他也疑似感染武汉肺炎，住进加护病房，父母也出现病情。

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据自由时报今天报道说，武汉肺炎，武汉医生“吹哨” 揭疫情，惨遭训诫还被感染。

一名武汉医生在聊天群组揭露不明肺炎疫情，被公安勒令签下“训诫书”。其后，自己也疑似感染武汉肺炎，住进加护病房。消息说，8名揭露者中多名是医生，分属不同医生群聊组。

该报道综合媒体消息，微信帐号《北青深一度》采访该名武汉医生，采访文章虽已遭到删除，但已被其他网民备份转传，这篇报导除了了解这个“吹哨者”发现病例的过程，也揭露出中国官方在武汉肺炎疫情爆发第一时间的处理态度。

据该名医生表示，当时是从同事口中得知，武汉市卫生健康委员会也发布一份红头文件，紧急通知华南海鲜市场陆续出现不明原因肺炎病例。他发到聊天群组只是想告知其他在第一线的医生，要做好防护措施，没想到截图被外传到网络上。该名医生说，隔天他被医院上司叫去问话，询问消息来源之类的问题，之后又被叫去医院监察科多次，反复问他知不知道自己造谣的错误，最后要他写了一份自我检讨报告。到了1月3日，当地公安通知，要他签下一份“训诫书”，警告他“至此终止违法行为”，医院也要他不要在外传这类消息。

该报道说，武汉肺炎疫情不断延烧，该名医生开始着手治疗病患。1月10日后，他出现咳嗽、发烧症状，在做了电脑断层扫描后，发现自己肺部出现病变，疑似感染武汉肺炎，但目前核酸检验结果尚未出来，无法完全肯定是确诊病例。随着病情加重，该名医生24日转到加护病房，而前来照顾他的父母也在不久后出现发烧、呕吐等症状，疑似遭传染，目前2人正住院治疗中，接受相关检验。

因武汉肺炎疫情扩散全球，引发民众对警方传罚8名最早警告疫情愤怒，中国最高法罕见模糊发文，为此8人正名。中国网络将这8人誉为勇士。

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