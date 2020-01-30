武汉肺炎致湖北人鼠年受歧视如过街老鼠

武汉肺炎带来人性大考验。不少武汉市人、乃至湖北省人在外地受到排挤，有网友称，武汉人在鼠年到来之际成为“过街老鼠”；现在还有人担心，就算疫情过去后，湖北人求职也会被歧视。

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中央社今天报道称，湖北人受歧视，网友叹：鼠年成过街老鼠。

中国湖北省武汉市是2019新型冠状病毒感染的肺炎（俗称武汉肺炎）疫情起源地，武汉市长周先旺先前表示，因为春节和疫情的影响，已有500多万人离开武汉，还有900万人留在城里。这500多万武汉人中，有些外出过节的途中才知道家乡爆发疫情，并在23日开始“封城”。网络上有不少武汉人自述遭排挤、隔离、想办法回家乡的过程。

中国湖北当地楚天都市报刊登的“春节特别日记”专栏中，在中国电信武汉分公司工作的唐莹就是其中一例。他与家人在过年前到广西旅游，武汉封城当天，他们遭旅游地的饭店服务人员反复测量体温，并要求去医院自费检查身体，经商量后只同意再住一晚。

与之对照的，则是一名武汉人26日在微博发文说，他在当天入驻日本北海道札幌饭店，饭店人员知道他来自武汉后，问他是否有不适，并给他详细的就医指南，“言语之间没有任何歧视”。办完入住手续后，柜台人员还拿出红包，祝他新年快乐。这名网友说自己非常感动，尤其看了在中国“那么多酒店不允许武汉人入住，叫嚣要武汉人滚出去，真的让人何其伤心”；他说，“在异国能享受到如同家一般的温暖，回国后却还要担心在祖国母亲怀抱是不是要到处流浪”。

该报道说，不少媒体呼吁各地政府，应该要有妥善安置在外地湖北人的措施。根据新京报28日的报导，目前在云南、陕西西安、广东湛江、广西桂林、上海、海南海口、厦门鼓浪屿、湖南长沙等地的有关部门，都已经为滞留当地的武汉游客提供特定接待宾馆，甚至是免费的住宿服务。

同时，也有一些武汉人“自救”，社群平台微信上就有多个“武汉同胞回家群”，寻找当地愿意收留武汉人的旅馆。除了旅游在外的湖北人，在外工作的湖北人也面临寄居地居民异样的眼光。网络上传出两份来自浙江绍兴社区居委会和街道办事处的公告显示，当地以奖金鼓励居民检举社区的湖北人或“武汉密切接触者”，最高人民币1000元。

中央社说，有网友撰文表示，如果要婉拒绝别人的饭局，“可以告诉他们你刚从武汉回来”；如果要威胁别人，“可以说我们几个武汉的朋友要去你们家拜年”。他感叹，“武汉人在鼠年到来之际成为过街老鼠”。在中国问答网站“知乎”及讨论平台“虎扑社区”上，都有人在讨论，等疫情过后，担心湖北人找工作仍会受到歧视。

对于湖北人、武汉人遭受其他中国人排挤的现象，北京方庄卫生服务中心主任吴浩29日在中国国家卫生健康委员会举行的新闻发布会上强调：“我们共同的敌人是疾病，不是武汉人。”

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