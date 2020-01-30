武汉肺炎迫使外国大公司在华业务纷纷关门

随着中国新型冠状病毒疫情发展，许多在华运营的跨国企业正关闭门店、缩减业务并限制旅行。一些大型跨国公司正限制人员前往中国，航空公司也暂停了许多航班。

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据华尔街日报今天报道说，疫情担忧促使跨国公司暂停中国业务。随着中国政府全力控制新型冠状病毒，许多在华运营的跨国企业正关闭门店、缩减业务并限制旅行。目前感染该病毒的人数已超过近20年前的非典型肺炎(SARS)疫情。

最新这场疫情爆发于春节假期前，上述病毒被认为最早出现在武汉的一个动物和海鲜市场。短短几周内，该病毒快速传播，已导致130多人死亡，6,000多人感染，其中绝大多数发生在中国大陆。截至29日午夜，官方数据显示确诊人数超过7,000人，死亡170人。

该报道说，一些大型跨国公司正限制人员前往中国，航空公司也暂停了许多航班。在中国，数以千万计的人受到政府出台的行动限制令影响。此外，作为预防举措，从中国返回的美国员工被各自公司要求远程工作数周。

据英国金融时报今天报道，中国冠状病毒疫情打击跨国企业在华业务。随着中国冠状病毒疫情日趋严重，从航空公司和汽车制造商，到科技和消费者集团，国际企业纷纷缩减在华业务。

该报道称，冠状病毒危机对企业的冲击面拓宽。英国航空(British Airways)周三成为首家暂停往返中国直飞航班的大型全球航空公司，随后德国汉莎航空(Lufthansa)及其子公司瑞士航空(Swiss Air)和奥地利航空(Austrian Airlines)也效仿此举。星巴克(Starbucks)表示，已关闭在华4300家门店的近一半，同时数百家麦当劳(McDonald’s)餐厅以及数十家H&M和优衣库(Uniqlo)门店也已经关闭。中国官员们表示，冠状病毒疫情造成的死亡人数已经升至132人，而全国确诊病例增至5974例。

该报道称，政府背景的智库 中国社科院(Chinese Academy of Social Sciences)的经济学家张明周三警告称，冠状病毒可能将中国第一季度年化经济增长率压低至5%以下，那将标志着近年经济逐渐放缓的趋势出现急剧恶化。

一些国家正在展开从疫情发源地武汉撤离本国公民的行动，日本和美国的撤侨包机已在周三上午从这个华中城市起飞。

随着疫情对全球旅行造成的影响日益受到关注，大型航空公司跻身于受这场危机影响最严重的公司之列。自1月中旬以来，英国航空母公司IAG的股价累计下跌逾10%，而欧洲竞争对手法荷航空(Air France-KLM)和汉莎航空也受到打击。

中国的六个省份已通知非必要企业在春节假期后推迟恢复运营。这些省份包括江苏和广东这两个对全球供应链至关重要的科技制造中心。在江苏或广东设有工厂的大型科技集团包括两家最大的iPhone组装商富士康(Foxconn)及和硕(Pegatron)、日本组件和机械制造商如村田(Murata)和日本显示器公司(Japan Display)，以及韩国电子巨擘三星(Samsung)和LG。

该报道说，在中国各地设有多家工厂的汽车业也受到特别严重的影响。日本的丰田(Toyota)和韩国的现代汽车(Hyundai)等汽车制造商保持关厂状态。本田(Honda)和日产(Nissan)等日资集团，以及PSA标致雪铁龙(PSA Peugeot Citroën)和雷诺(Renault)等法资集团，已经开始撤出外籍员工。

就连湖北省以外的汽车生产设施也受到影响，因为有一些部件制造商位于该省。

据报道说，全球消费品牌也已被迫停止一部分在华业务。

星巴克表示，其已关闭2000家门店。日本时尚集团迅销(Fast Retailing)已关闭湖北省约100家优衣库门店，而瑞典H&M已关闭45家门店。苹果(Apple)周二警告称，疫情对其供应链具有潜在影响。该公司扩宽了营收指引区间以计入不确定因素。汇丰(HSBC)、渣打(Standard Chartered)、LG电子(LG Electronics)和Facebook等其他外资企业已暂停或限制员工前往中国。

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