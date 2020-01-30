武汉肺炎 习近平四度喊话坦言疫情仍严峻复杂

中国官方发声直面武汉肺炎以来，中国国家主席习近平截至29日四度透过媒体发布声明，不仅坦言“目前疫情防控形势依然严峻复杂”，更对解放军喊话，要“全军要在党中央和中央军委统一指挥下，牢记人民军队宗旨，闻令而动、勇挑重担、敢打硬仗，积极支援地方疫情防控。”据港媒认为，如此密集地发出公告，很可能显示内部疫情状况依然危急。

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据上报今天报道说，武汉肺炎，坦言疫情仍严峻复杂，习近平四度喊话解放军需“闻令而动”。

新型冠状病毒（武汉肺炎）疫情全球延烧，截至30日下午全球有19国出现确诊病例，共计7830件确诊病例。菲律宾与印度稍早也分别证实，出现该国首例确诊病例。

据《新华社》消息说，随着相关疫情数字与扩散范围不断增加，北京当局也加强管控力度，希望能适时保障民众的健康。中国国家主席习近平29日第四度透过媒体发布声明，不仅坦言“目前疫情防控形势依然严峻复杂”，更对解放军喊话，要“全军要在党中央和中央军委统一指挥下，牢记人民军队宗旨，闻令而动、勇挑重担、敢打硬仗，积极支援地方疫情防控。”

该报道称据了解，这是习近平自25日在中央政治局常委会上，宣布成立应对疫情工作领导小组，并向武汉派出指导小组后，第四次对公开对肺炎疫情做出宣告。港媒认为，如此密集地发出公告，很可能显示内部疫情状况依然危急。

据习近平说，“湖北省武汉市等地区发生新型冠状病毒感染的肺炎疫情后，我军坚决贯彻党中央决策部署，迅速启动联防联控工作机制，紧急抽组精兵强将奔赴疫情防控第一线。”

习近平强调，目前疫情防控形势依然严峻复杂。全军要在党中央和中央军委统一指挥下，牢记人民军队宗旨，闻令而动，勇挑重担，敢打硬仗，积极支援地方疫情防控。

据习近平发指示说，“我军承担武汉火神山医院医疗救治任务，是党和人民的高度信任，要加强组织领导、密切军地协同、坚持科学施治、搞好自身防护，不负重托，不辱使命。我军有关医院要全力做好患者收治工作，科研机构要加紧开展科研攻关，积极为打赢疫情防控阻击战作出贡献。”

目前尚未见中国解放军大规模布防接手武汉肺炎疫情防治。中国武汉肺炎疫情扩散事态仍然严峻。

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