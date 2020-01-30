武汉肺炎 传围城猫友抗病毒引疯抢猫咪 不怕笑脑残

中国武汉肺炎疫情导致疯抢各地发生，除了抢购食品囤积，抢购口罩，现在又传出疯抢动物猫咪。台媒指因网上爱猫粉丝分享武汉围城数千个养猫人没有一人受感染，被传为因养猫咪能够抗拒武汉肺炎。

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据苹果日报今天报道说，武汉肺炎唔抢口罩改抢猫！传养猫可抗疫，网民闹爆“脑残”。

新型冠状病毒肺炎爆发后，湖北武汉一直是疫情重灾区，迄今确诊个案已超过4,500宗，死亡个案达170。疫情令内地民众恐慌，2003年沙士爆发期间，就曾掀抢盐抢醋潮，如今有传武汉人为抗疫，竟开始抢猫！

该报道说，近日内地有猫友群组传出消息，指武汉猫友群组中5,000多人，没有一个感染新型肺炎，当地随即出现抢猫潮。有指多间宠物店的猫已经断货，重金难求，甚至连外观不太讨好、平时没人留意的小猫，也被抢购一空。

该报道称有网民看到传闻，即时狠批这些人“愚蠢”、“脑残”，担心疫情过去之后，会出现弃养潮。

据该报道引述网民意见：昨夜梦：这就是科学素养以及一些常识的缺失，很容易人云亦云，造成恐慌。但是愚昧的人民是统治者所喜欢的。gratesque：好可怜的猫。相伴万年来，又一次见识人类的愚蠢。甜玉米：还有人家里卖什么滞销的吗？捞智商税的时间到喽。

还有InspectorBen说：网传中南海5,000多官员没有一个被感染。

太多木：就怕过了这个风险时段，路上又要多一堆的野猫了

叫不信谣不传谣的说：其实是脑残的不会感染。

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