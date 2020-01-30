武汉肺炎 全中国到处悬赏找出武汉人

随着始于武汉的新型冠状病毒不断扩散，中国各地都出现了驱赶来自武汉或者曾去过武汉的人的现象。无条件回避武汉人或者不提供住宿等服务的情况频出，甚至出现了悬赏“申报武汉人”的情况。消息称，武汉人遭远避也蔓延到了国外，这些歧视也遭到批评。

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据朝鲜日报今天报道说，中国全境悬赏找出武汉人。

据报道，1月28日，距离武汉以北一千公里的石家庄市井陉矿区在网上称：“2020年1月14日后，从武汉回来的人员，去过武汉的人员，和上述两类人员的密切接触者。奖励第一举报人2000元。”河北省正定县也于本月26日在社交媒体上宣布：“凡是举报从武汉回乡没有登记的人员，查证核实后县政府直接奖励一千元。”

据武汉市称，在本月23日武汉关闭离汉通道前，约有500万人离开武汉度过春节假期。中国政府建议曾经去过括武汉在内的病毒扩散地区的人不要外出，在潜伏期的14天里自查健康状况。

此外还出现了社会网络泄露武汉人个人信息的事例。大量遭到“人肉”的武汉人无缘无故接到电话或短信要他们“回到武汉”。

该报道说，此外，鄂字牌照车辆被禁止进入村庄，并向防疫当局举报的事例也不少。还有人主张称，在病毒扩散前到其他地区旅游，因为武汉封城而无法返回的人，因为武汉人的身份而被拒绝住宿。

有舆论对此提出的谴责。有人担心目前的居民监视、申报的方式会产生副作用。曾去过武汉的人担心自己成为回避的对象，反而有可能隐瞒事实。另有人指出，目前病毒已经扩散到武汉乃至其他城市，仅靠找出武汉人仍有一定的局限性。

该报道指，随着反武汉情绪的扩散，中国官媒也表示忧虑称：“我们防的是病毒，不是武汉人！”中国官媒CCTV也表示：“鄂人不是恶人。”

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