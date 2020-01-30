武汉肺炎 西藏是如何沦陷的

截至1月28日，新型冠状病毒感染的肺炎疫情在中国各地大爆发，西藏是全中国最后一个多日被宣布未发现病例，被指是中国最后一块净土。然而不幸的消息还是来了，1月29日，西藏官方宣布发现一例疑似病例，1月30日，这例疑似最终被确诊。从此，中国全境都实行一级红色疫情警戒。中国微信今天广为传播西藏是如何陷落的消息。

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据该微信消息说，一名湖北男子深夜前往西藏，中国最后的净土被病毒“感染”！两列火车的人被连累。该消息说，1月29日，西藏官方宣布发现一例疑似病例，1月30日，这例疑似最终被确诊。至此，中国所有省市区均已发现确诊病例，西藏，这最后的一块净土，坚守多日之后，终于还是沦陷了。

至此，全国山河一片红！这一切，只因为一名率性而为的年轻湖北男子。

该文说，1月29日，西藏官方发布通报。张某某，34岁，男，湖北省随州市人，1月22日-24日经由武昌乘火车到达拉萨市，1月25日晚自行前往西藏自治区指定定点医疗机构就诊并收住入院，接受隔离治疗。1月28日，检测判定为新型冠状病毒感染的疑似病例。

这是西藏首次出现新型冠状病毒感染的疑似病例。西藏官方1月30日宣布一例疑似被确诊。

1月30日，西藏官方再次发布通报。根据国家卫生健康委关于各省（区、市）首例新型冠状病毒感染的肺炎最新确诊程序，以及《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第四版）》规定，西藏自治区首例疑似病例张某某，病例样本经自治区疾病预防控制中心检测，中国疾病预防控制中心实验室复核检测，并根据临床表现和自治区专家组会诊研判，确认为新型冠状病毒感染的肺炎首例确诊病例。

目前，该患者正在指定医疗机构接受住院治疗，生命体征平稳，密切接触者正接受医学隔离观察。这是西藏首次确诊新型冠状病毒感染的病例。

该消息说，1月30日，拉萨市方面也行动了起来，宣布紧急寻找与该名男子乘坐同一列火车的乘客们。

通报展示了更多细节：张某某是1月22日深夜23点才从武汉市武昌火车站乘坐火车出发的，1月23日晚间到达青海西宁，转了一次车。而早在1月20日，疫情就已经彻底爆发，发展到1月22日，全国所有的新闻媒体、网上的所有人，都在讨论疫情，1月23日，武汉就封城了！智能手机如此普及的年代，全国人民都在讨论湖北疫情的年代，这个34岁的年轻人，可能对这一切信息完全不知吗？？？

最令人疑问的是 他于24日下午到达拉萨，第二天立即主动到拉萨市的定点指定医疗机构办理了住院，接受隔离治疗！1月29日上午，由于这一例病例的出现，西藏被迫紧急宣布 全区启动重大突发公共卫生事件Ⅰ级响应！！！

该文章说，疫情大敌当前，西藏严防死守，坚守了多日，最终失守，这一个湖北人的任性，不但影响了整个藏区的公共卫生安全，还连累了全国人民去寻找两列火车的同行者进行隔离，代价真是太大了！

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