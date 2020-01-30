武汉肺炎 黄冈疑沦下一个武汉式重灾区

在中国越来越多人担心湖北省黄冈市会成为“第二的武汉”。目前，黄冈市的新型冠状病毒确诊病例和死亡病例仅次于武汉。截止至28日24时，黄冈新型冠状病毒确诊病例为324例，死亡病例5例。

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据朝鲜日报今天报道说，湖北省黄冈是否会成为第二个武汉？29日，湖北省省长王晓东在新闻发布会上称：“黄冈、孝感、荆门、咸宁等地形势严峻。特别是黄冈，确诊和疑似病例累计超千人。决不能让黄冈成为第二个武汉。”

该报道称，黄冈市位于武汉市以东117公里。武汉人口1,100万，黄冈人口750万。截止至28日24时，黄冈新型冠状病毒确诊病例为324例，死亡病例5例。在湖北省，确诊病例和死亡病例均仅次于武汉位居第二。

该报道说，黄冈市也因确诊和疑似病例剧增导致医疗设施和医疗物品等出现严重不足的情况。湖北省政府还在黄冈市紧急建设了可容纳1千多张床位的临时医院。

中国政府接连出台了禁止湖北省各城市的居民和访客前往他地的限制措施。继武汉23日连接外部的交通全部停运，全面封城之后，黄冈、孝感等超过12座城市也采取了交通管制措施。湖北省企业禁止在2月13日前复工。

据中国国家卫生健康委员会30日报告，截至1月29日24时，中国境内新型冠状病毒确诊病例7,711例，累计死亡病例170例。死亡病例大部分集中在湖北省。湖北省死亡病例162例，确诊病例4,586人。

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