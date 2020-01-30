法国确诊第六例新型冠状病毒感染病例

离马赛市30公里远的一个度假村Vacanciel 准备接待从武汉接回的第一批法国侨民 2020年1月30日

法国卫生部门宣布，一名自由职业医生被后来在亚洲得到确认的一名病患传染，成为第六例确诊病例。卫生部门负责人所罗门表示，我们立即对他实施了隔离，我们还在追查接触过他潜在的感染病例。

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所罗门表示，亚洲和法国卫生部门之间的交流非常好，国际社会之间也需要协助跟踪病例。他还表示，当出现一个病例后，各国之间也会告知确诊的病例。

法国总统马克龙保证整个政府”会保持高度警惕。法国最初发现三例确诊病患之后，一名来自武汉80岁老人情况紧急，被送往巴黎一家医院重症监护；第二天发现他50岁的女儿也患有新冠状病毒。父女两人为确诊的第四和第五例病患；自由职业医生是第六例。

从武汉专机接回的法国侨民将在南部一个度假地隔离 市长满腹怨言

法国首架撤侨专机30日凌晨从戴高乐机场起飞后将于31日、2月1日抵达法国本土。根据法国普鲁旺斯、阿尔卑斯、蔚蓝海岸地方电视台30日报道，从武汉撤离的侨民第一批将被安置在离马赛30公里的一个度假村，名为Vacanciel。度假村所在的城市名为Carry-le-Rouet。

Carry-le-Rouet市长蒙塔尼亚克 Jean Montagnac对电视三台记者表示，他是30日14点才从记者那里得到这个消息的。这个周日，小城将展开“熊节”民俗活动。

市长表示，我们这个小城市的1/3的经济收入来自每年的“熊节”。把武汉接回来的法国人隔离在我们城市里，会影响传统节日收入。

度假村经营者对记者表示，省长向他“征收”度假村的时候，他本表示不愿意。因为度假村从2020年2月20日才开始收客，现在并不营业。等首批隔离人走后，他们要费很大的力量才能够搞好消毒工作。而且，他也担心很多人因为曾经是隔离村，会影响他的生意。

市长蒙塔尼亚克在会上再次表示不满说，如果他早知道的话，肯定会把周末开始的“熊节”干脆取消。

仍据地方电视三台的报道，第二批撤离的法国人将被安置在离普罗旺斯(Aix-en-Provence)不远的消防队培训中心。培训中心全名为国立消防员高等学校，可以接待400名学生。如果是这样的话，第二架飞机准备降落在法国南部伊斯特尔(Istres)军事基地。

此前法国卫生部长曾表示，希望撤离回法国的侨民在一个离巴黎大区不远地方，离巴黎比莎医院不要太远。但最后的选择地点是远离巴黎大区。

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