美国研究机构预测台湾是受武汉肺炎侵害风险最严重的两个国家之一

武汉肺炎疫情持续向中国境外扩散，美国约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）公布一项疫情预测显示，中国大陆以外面临疫情扩散风险最严重的两个国家之一是台湾，另一个是泰国。

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约翰霍普金斯大学是全球医学、公共卫生领域的知名研究机构。约翰霍普金斯大学系统科学与工程中心(CSSE)近日发布“2019新型冠状病毒扩散预测图”（Modeling the Spread of 2019-nCoV）显示，除了中国大陆以外，武汉肺炎扩散中国境外风险最大的23个国家和地区中，风险最大、确诊病例数最多者台湾位居第2，被预测至少6起输入性肺炎病例数；泰国据第一，估计至少会出现10起病例数；第3名香港则会出现8起个案；韩国名列第4，出现3至4起病例。

该调查中心提供的数据，与实际确诊病例发展趋势符合，截至目前为止，台湾、香港各自出现8起、10起确诊病例，泰国确诊病例有至少14个案，韩国则出现4起病例。

这份研究数据，是根据各个国家、地区与中国人员的交流规模，以及飞机航班等数据来推测。研究人员也在后续补充说明，该分析完成后的隔天，病例就大幅增加，所以从数学模型上估计的病例应该是“下限”而不是“上限”。

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