谭德塞刚离开北京火大于纸 再开紧急委员会争辩是否决定全球突发

图为中国国家主席习近平2020年1月28日在北京会见世卫组织总干事谭德塞

世界卫生组织（WHO）秘书长谭德塞昨天稍晚宣布，再召集专家于今天30日再次举行紧急会议，讨论起自中国武汉的新型冠状病毒肺炎疫情是否构成「国际关注公共卫生紧急事件」。上一次会议该委员会内部激烈争吵，中国施加压力反对宣布武汉肺炎是「国际关注公共卫生紧急事件」，该委员会未能达成一致立场。谭德塞刚刚访问北京，表态武汉肺炎疫情并不严重，敦促国际不要过分反应，并反对各国撤侨。鉴于中国武汉肺炎疫情气势汹涌震撼全球，世界卫生组织再次讨论是否应当升级应对，此前世界卫生组织承认评估错误，并将关注升为非常严重。

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据法新社报道说，世卫将再讨论武汉肺炎是否定为国际公卫紧急事件。世界卫生组织（WHO）秘书长谭德塞昨天稍晚宣布，召集专家于30日再次举行紧急会议，讨论起自中国武汉的新型冠状病毒肺炎疫情是否构成「国际关注公共卫生紧急事件」。

谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）本周访问过中国，与中国国家主席习近平会谈。他表示，由于持续出现2019新型冠状病毒（2019-nCoV）在中国境外传播的病例，有必要再次召开紧急会议。据他透过推特表示：「我已决定明天再次召集国际卫生条例（IHR）紧急委员会开会，讨论新型冠状病毒疫情。」

谭德塞表示，感染这种病毒的大部分患者只出现「较轻微症状」，但大约有1/5会出现重症，包括肺炎和呼吸系统衰竭。

该报道说，这种病毒自去年12月31日首度在中国湖北省省会武汉市出现以来，已夺走170人性命，并扩散到十余个国家。德国和日本都已通报出现境内人传人病例。

世卫组织紧急委员会上周曾集会两天，但并未决定宣告武汉肺炎疫情为国际关注公共卫生紧急事件，表示尚须搜集更多资讯。据谭德塞表示：「世界正共同努力，希望善用过去处理疫情学得的经验终结疫情。」他又说：「中国需要世界团结一致支持。」

据路透社报道，外国政府周三从中国新型冠状病毒疫情爆发的核心区域撤侨；湖北省卫生健康委员会周四公布，该省死亡病例已达170例。世界卫生组织(WHO)对中国以外的其他三国出现人传人情况表示“严重关切”。

WHO表示其紧急委员会周四将召开闭门会议，决定新型冠状病毒从中国迅速扩散目前是否已构成国际突发公共卫生事件。

据谭德塞指，“过去几天一些国家病毒的传播，特别是人与人之间的传播，让我们感到忧，”WHO总干事谭德塞在日内瓦的记者会上表示，提到德国、越南和日本。谭德塞说，“虽然中国以外的感染人数仍然相对较少，但可能会出现更大规模的爆发。”

该报道说，中国国家主席习近平强调，目前疫情防控形势依然严峻复杂。习近平周二表示，“疫情是魔鬼，我们不能让魔鬼藏匿。”美国总统特朗普表示，他已经与习近平通话，美国政府将与中国密切合作，控制疫情。

一些大型航空公司暂停中国航班。一位高级经济学家预计疫情会对经济增长产生重大影响。

由16位独立专家组成的世卫组织专家委员会上周两次建议此次疫情未构成国际关注的突发公共卫生事件。该专家委员会周四将再次召开会议，评估形势。

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