达摩克里斯剑出鞘 中纪委要“严查”疫情防控工作失职官员

武汉肺炎疫情继续扩大，中纪委周四发出通知，对于在疫情防控工作中失职的官员将予以严肃查处，将一把随时会掉下来的达摩克里斯剑悬到了地方官员头上。

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中纪委的网站上的《通知》说， 对在疫情防控工作中失职渎职、挪用救援款物等违纪违法问题，坚决依纪依法调查处理。通知强调，对于未能贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神的官员，将坚决从严查处。

该通知名为《关于贯彻党中央部署要求、做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控监督工作的通知》，其中明确了中纪委对做好新型冠状病毒感染肺炎疫情的防控监督工作提出要求。

《通知》也要求，要严格执纪，对贯彻落实党中央决策部署和习近平总书记重要指示批示敷衍塞责、弄虚作假、阳奉阴违等问题，坚决从严查处；对不担当、不作为、乱作为，推诿扯皮、消极应付等形式主义官僚主义问题，严肃查处、推动整改；对在疫情防控工作中失职渎职、挪用救援款物等违纪违法问题，坚决依纪依法调查处理。

据报道，武汉肺炎首个病例于12月8号出现，但一直到了1月22号，疫情蔓延到其他地区和国家后，中国领导人习近平才做出了最高指示，武汉等湖北大小城市开始采取封城的措施，一个半月的时间内有500万居住在武汉的人离开了疫情中心，将病菌带到了全国，全球的多个国家，显然错过了防控疫情的最佳时期。

是否有官员故意隐瞒疫情？或为了某种目的弱化疫情的严重性导致疫情最终难以控制？这是目前民众和舆论都相当关注的议题。

位于舆论漩涡中心的武汉市长周先旺大胆隐晦提到了体制缺陷，他在央视上表示，武汉肺炎疫情披露不即时是碍于法规。周先旺27日接受官媒央视新闻专访时坦承没有即时披露疫情，他辩称“因为它是传染病，传染病有传染病防治法，它必须依法披露。作为地方政府，我获得这个资讯以后，授权以后，我才能披露”。

不知周先旺这番表态是否在为推责，但他的话已经被中国疾控中心专家曾光“打脸”，曾光在环球时报总编辑胡锡进专访时表示，武汉面对疫情行动有些慢，主要是科学认识的问题，也不排除一些决策上的犹豫，对自己是不是自信。

在中纪委周四发出的通知中，明确强调，要把做好疫情防控监督工作作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的重大实践检验。

中国疾病预防控制中心流行病学首席科学家曾光29日接受环球时报总编辑胡锡进专访时表示，官员在这波疫情中，除了科学，还要考虑政治、维稳、经济、随春节而衍生的民生需求等问题，科学家说的话“往往只是他们（官员）决策中采纳的一部分”。曾光说，政府官员进行决策要多方面考虑，但在关键问题上要建立经验，多采用科学视角，如果科学视角采用得不好，其他视角也会没有意义。他还提到，最初揭露疫情的8名武汉市民是“可敬的”，认为只要讯息基本属实，发布及传播者主观上并无恶意，行为客观上未造成严重危害，对此类的“虚假信息”应保持宽容态度。这8名武汉市民在疫情全面爆发前，曾发文称武汉出现SARS（严重急性呼吸道症候群）病例，遭武汉当局以传谣为由查处，并分别给予教育、批评。

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