中国两架包机出国接湖北居民返乡受到网民质疑

中国今天1月31日派出两架客机，从厦门飞往马来西亚和泰国，计划将二百多名希望返乡的湖北居民接回武汉。有中国网民质疑称,既然没感染为什么要送到疫情中心?

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据中国民航总局宣布，厦门航空的两架波音737客机今天国际标准时间5点过后起飞，分别飞往曼谷和马来西亚的亚庇岛，将这两地二百多名希望返回武汉的湖北居民（曼谷117名，亚庇岛100名）接回武汉。这两架包机定于周五晚间飞抵武汉。

中国民航总局表示，这次去泰国和马来西亚接湖北人返乡，是依照自愿的原则，愿意返乡的人，需自己支付飞机票。而中国外交部今天早些时候表示，政府将尽快派民航飞机将国外的湖北人接回。但没有提到撤回这些人在操作方面可能碰到的困难。

目前中国与世界各地的航空运输大幅收缩。全球目前大约15个航空公司因武汉新冠病毒疫情暂停了往返中国的航班，其中包括拥有东南亚最大民航机群的印尼狮航。

法新社说，从国外送湖北人返乡的措施在中国微博引发讨论。许多网民对这个措施是否恰当提出质疑。其中一名网民表示，这些人很可能一点都不想返回武汉。另一位名民问道：如果他们自己没有感染，为什么让他们回到疫情的中心地区？

实际上，湖北省的医疗资源已经严重饱和，无力应付新冠病毒感染大爆发。中国官方最新公布的统计显示，武汉新冠病毒在中国内地造成死亡人数升至213人，感染者超1万人，其中多数感染者集中在武汉和周边地区。法新社记者团队看到武汉的医院排长队，一些患者表示，等待两天才看上病。

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