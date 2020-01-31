习近平我亲自指挥被修改的秘密

新冠状病毒肆虐，大毒当前，世卫组织总干事谭德塞急赴北京，刚刚临危受命，担任抗疫小组长的李克强总理却神隐了，中国国家主席习近平亲自出面会见世卫总干事。他说了一句留下深刻的话：“我一直是在亲自指挥、亲自部署。”

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但是稍后新华社通稿出世，对这句话做了大大的修改：“成立了中央应对疫情工作领导小组，统一领导，统一指挥，分类指导各地做好疫情防控工作。”淡化了习近平的个人成分，也间接地提到之前成立了中央应对疫情工作领导小组那件事，这个小组的组长是李克强。

环球时报的用心

从亲自指挥到统一指挥，这是一个巨大的变化，十分令人生疑，到底新华社出错了，还是习近平口误，或者人们听错了，习近平本意是要表达统一指挥？新华社修改“圣旨”，淡化习核心的核心角色，可能吗？

再去听央视流传出来的视频，一个字都没错，习近平的确说了“我一直是在亲自指挥、亲自部署。”疫情防控这件事。

那么，其他官媒是如何报道的呢？去看看最能体会中央精神的胡锡进的『环球时报』吧，打开该报的头版排版，让人跌破眼镜：头一条是新华社的通稿，即，把“亲自”如何改成“统一指挥”的那篇通稿，第二条是央视网视频，引用了“我一直是在亲自指挥、亲自部署。”那句原话，历史学者章立凡评论：“环球网首鼠两端”。

新华社为什么要修改习近平的讲话

最诡异的是新华社报道，作为官方通讯社，新华社的重要通稿都是要经过中央宣传部部长，甚至常委把关的，过去是周恩来，现在应该是王沪宁，这个通稿竟然篡改了习近平的讲话，把“我一直是在亲自指挥、亲自部署。”修改为“统一指挥统一领导。”

新华社润色、淡化或美化领导人的即兴式谈话，历来有之，但是习近平在全中国抗疫之际发表的对世卫组织总干事的谈话，众目睽睽，人人都听到了，新华社为什么还要捉笔？那么似乎可以肯定的是，习近平说“我亲自指挥”，是发自肺腑之言，就是，我，作为党的最高领导人，作为核心，我即是党，党即我，我就是国，所以一，切都是听我指挥的。这句话表明了习近平自己对专权的认知程度已经到了情不自禁的地步。

新华社通稿为什么会做这么重大的修改？这是否意味着习近平揽权的野心收到了限制或者激起了反弹？坦承亲自指挥，那就是要把一切责任背在身上，从十二月初疫情爆发以来，习几乎没有多少反应，指挥得很糟；其次，如果说是他亲自指挥，所谓的党中央，就完全形同虚设了，那么，习形同把自己明摆在皇帝位子上，习或者他的亲信最后决定不这么做，因为那样太过分了？第三，如果是习亲自指挥，小组长李克强的用处在哪里？而且，抗疫任务十分艰巨，从今以后，小组长要不停奔波，到处视察，随时提出具体措施，还要往疫情前线视察，习到现在都没有去过武汉? 不如说“统一指挥”好，反正统一指挥也是由他“一统天下”？习前两次就应对疫情讲话，形势严峻，神色严峻，大敌当前，让李克强出任组长。然而，世卫干事长北京一来，习近平备受鼓舞，官媒恢复了高昂的宣传声调，习可能觉得有必要强调自己的指挥者地位了。

习近平不肯松手放权是肯定的。可是，习是最高掌权者，不言自明，需要“亲自”出来说明“亲自指挥”应对疫情，到底是习的权力欲无处不在，还是担心稍不留神权力就会被弱化？很令人费解。

来点修辞学

另外一点诡异的是，新华社修改了习近平的亲自指挥，亲自指挥，最后这两句话在新华社通稿中却由世卫组织总干事之口说出，“习近平主席亲自指挥、亲自部署，展示出卓越的领导力。”

不管习近平为什么非要这么说，官媒为什么非要这么改，自从习近平两个亲自从口出，议论如潮。亲自，按照现代汉语大字典解释，躬亲，自己亲身。汉语大字典举例全都是指说他人“亲自”如何，带有褒扬或赞颂之意，极少看到自己说自己“亲自如何如何”的。

北京学者荣剑有评：“我亲自遇到的中国笑话 两个亲自以来，先是新华社删了，换了说法，广东共青团立功心切，用官徽推出两个亲自，引来如潮评论；北京晚报2018年的一篇关于亲自的文章被人翻出，文章说“自称亲自”不合适，也被自媒体广泛传播。两家官媒很快发现亲自摆了乌龙事故，小编亲自自宫，但为时已晚，笑话已疯传天下。”

前面提到的北京晚报有关“亲自”的文中有一段说：“不说我‘亲自做某事’，体现着中国人‘尊己尊人’的原则，对自己用谦辞，表现出谦虚、低调。如果用‘我亲自做某事’，就有居高临下、自我表扬的意味了。”

新华社替习近平删两个亲自，是不是有这样的考量？只有新华社自己知道了。

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