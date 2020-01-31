亚洲对中国关闭 多国撤侨加速 北京警告不要无谓恐慌 批美国不厚道

一架载有主要为居住在武汉的西班牙侨民的包机周五返抵马德里附近机场。

法国和英国在武汉部分侨民周五包机返国，与此同时，亚洲多国开始向来自中国的游客关闭边界。中国驻日内瓦联合国大使徐晨周五警告一些国家不要“无谓恐慌”，不要采取“过分措施”。

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根据官方数据，目前中国大陆确诊病例接近一万人，已超过2002至2003非典肆虐期间的总数。截至目前，武汉肺炎死亡病例213例。

周五，美国将对中国的旅行警告提高至最高级别。在记者就此提问时，中国外交部发言人华春莹批评一些美国高官的言行“既不符合事实，更不合时宜”，指责美国“带了一个很不好的头，实在太不厚道。”

目前，越南宣布中止向中国人以及在中国居住两周的外国人发放签证，新加坡、蒙古也对所有来自中国的游客关上大门。

周五，首批200名法国侨民乘坐专机返回法国南部靠近马赛的小镇，将在那里进行14天隔离观察；英国载着83名英国人、27名外国人的包机也已降落在距离伦敦120公里的军用机场；已经撤出部分侨民的美国，决定把警戒级别提升至最高级，并劝告美国人不要去中国旅游。日本周五也发出同样的建议。俄罗斯周五宣布出现两起确诊病例，准备撤出在武汉和在海南的侨民，在海南，目前大约有2665名俄罗斯游客。

世界卫生组织周四宣布武汉疫情构成全球卫生紧急事件，不过，确诊患者中，绝大多数在中国大陆，首当其中在武汉以及武汉所在的省份湖北，在世界其他大约20几个国家和地区宣布出现的共有一百多例。

除了亚洲，在其他国家也强化了预防措施。意大利、以色列中止所有来自中国的航班，十五个国际航空公司诸如法航、英航、汉莎已经中断了来往中国的航班。

不过，世界卫生组织周四警告，限制人员与物资流动有可能“没有效果”，因为这样做既打乱了援救物资和人员救援，最终给相关国家经济带来冲击。

在中国大陆，武汉如同所在省湖北，从23日起已经被封锁起来，严禁5600万居民出行。

法国本周将展开第二波撤侨行动，印度也已派出专机，接回大约300名侨民。日本专机接回的侨民中，有三人确诊，但其中两人没有明显症状，这证实武汉肺炎确诊的困难程度。

韩国宣布从武汉返国的350名侨民中，18人在疑似患病后已入院治疗。目前，德国，意大利，加拿大，孟加拉国均已制定撤侨计划。

武汉犹似一座鬼城，城市主要交通全部禁止运行，医院人满为患，在那里的数千名外国人并没有能够离开这座城市的把握。

在中国之外确诊病例开始增加，美国已达至6例，法国六例，意大利发现两例。

在中国，春节假期延至2月2日，一些陷入恐慌的村民开始筑起路障，严禁外人进入。外地的原籍武汉人受到歧视，一些在外国的中国人社区也在揭露突然出现的歧视现象。

北京住日内瓦联合国大使徐晨周五在新闻发布会上警告，不要无谓地恐慌，也不要采取过分措施。这位大使表示，我希望面对这一疫情，能有一种沉静、理性、科学的和客观的态度。

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