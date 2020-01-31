亚洲对中国关闭 多国撤侨加速 北京警告不要无谓恐慌 批美国不厚道
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法国和英国在武汉部分侨民周五包机返国，与此同时，亚洲多国开始向来自中国的游客关闭边界。中国驻日内瓦联合国大使徐晨周五警告一些国家不要“无谓恐慌”，不要采取“过分措施”。
根据官方数据，目前中国大陆确诊病例接近一万人，已超过2002至2003非典肆虐期间的总数。截至目前，武汉肺炎死亡病例213例。
周五，美国将对中国的旅行警告提高至最高级别。在记者就此提问时，中国外交部发言人华春莹批评一些美国高官的言行“既不符合事实，更不合时宜”，指责美国“带了一个很不好的头，实在太不厚道。”
目前，越南宣布中止向中国人以及在中国居住两周的外国人发放签证，新加坡、蒙古也对所有来自中国的游客关上大门。
周五，首批200名法国侨民乘坐专机返回法国南部靠近马赛的小镇，将在那里进行14天隔离观察；英国载着83名英国人、27名外国人的包机也已降落在距离伦敦120公里的军用机场；已经撤出部分侨民的美国，决定把警戒级别提升至最高级，并劝告美国人不要去中国旅游。日本周五也发出同样的建议。俄罗斯周五宣布出现两起确诊病例，准备撤出在武汉和在海南的侨民，在海南，目前大约有2665名俄罗斯游客。
世界卫生组织周四宣布武汉疫情构成全球卫生紧急事件，不过，确诊患者中，绝大多数在中国大陆，首当其中在武汉以及武汉所在的省份湖北，在世界其他大约20几个国家和地区宣布出现的共有一百多例。
除了亚洲，在其他国家也强化了预防措施。意大利、以色列中止所有来自中国的航班，十五个国际航空公司诸如法航、英航、汉莎已经中断了来往中国的航班。
不过，世界卫生组织周四警告，限制人员与物资流动有可能“没有效果”，因为这样做既打乱了援救物资和人员救援，最终给相关国家经济带来冲击。
在中国大陆，武汉如同所在省湖北，从23日起已经被封锁起来，严禁5600万居民出行。
法国本周将展开第二波撤侨行动，印度也已派出专机，接回大约300名侨民。日本专机接回的侨民中，有三人确诊，但其中两人没有明显症状，这证实武汉肺炎确诊的困难程度。
韩国宣布从武汉返国的350名侨民中，18人在疑似患病后已入院治疗。目前，德国，意大利，加拿大，孟加拉国均已制定撤侨计划。
武汉犹似一座鬼城，城市主要交通全部禁止运行，医院人满为患，在那里的数千名外国人并没有能够离开这座城市的把握。
在中国之外确诊病例开始增加，美国已达至6例，法国六例，意大利发现两例。
在中国，春节假期延至2月2日，一些陷入恐慌的村民开始筑起路障，严禁外人进入。外地的原籍武汉人受到歧视，一些在外国的中国人社区也在揭露突然出现的歧视现象。
北京住日内瓦联合国大使徐晨周五在新闻发布会上警告，不要无谓地恐慌，也不要采取过分措施。这位大使表示，我希望面对这一疫情，能有一种沉静、理性、科学的和客观的态度。
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