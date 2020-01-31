亲中世家医管局主席范鸿龄呼吁政府果断“减少中港人流”

前中信泰富董事总经理、香港医管局主席范鸿龄30日加入呼吁政府采取果断措施“进一步减少中港两地人流”。医管局是全港公立医院网络的总管，旗下管理43间公立医院和医疗机构、49间专科门诊及73间普通科门诊。但不少医护人员对林郑月娥政府一直拒绝全面对大陆旅客封关的措施表达强烈不满，怨声载道，甚至还包括罢工在内的工业行动。

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范鸿龄呼吁“进一步减少中港两地人流”，已经非常接近香港社会目前的民意，即政府需要立即全面对大陆访客封关，方可有效控制武汉病毒的传染渠道。

林郑月娥早前在记者会上表示，全面对大陆来港访客封关有困难，而且还带点冷嘲的语气警告医护人员不要“下下（动不动）都威胁采取激进的行动”。

在香港出任多份公职的范鸿龄说，虽然政府较早前已推出多项减少人流的政策，但似乎仍未能平息民间的恐慌。范鸿龄说，内地疫情急转直下，随着香港确诊个案增加，社会上出现不安情绪，不少市民到药房和个人护理用品店抢购口罩，甚至到超市抢购粮油日用品，反映公众恐慌已在社会蔓延。

至于公立医院的医护人员，每天参与抗击病毒，难免会担心自己和家人的健康，他强调，非常理解部分同事的担忧，对他们的诉求亦十分着紧，所以除了确保有足够的个人保护装备、提供化验支援等措施外，更非常重视与前线员工的沟通，掌握员工的需要，将他们的诉求向政府转达。

他举例说，在高风险区域工作的人员，担心工作后的住宿安排，医管局已迅速回应，提供特别租赁津贴，让他们可以无后顾之忧。措施详情，稍后会公布。

范鸿龄曾任香港积金局、行政会议、纪常会、外汇基金谘询委员会、港大司库、纪律人员薪俸及服务条件常务委员会主席、输入优秀人才及专才谘询委员会主席、前任特首及政治委任官员离职后工作谘询委员会成员、外汇基金谘询委员会成员及司法人员薪常会成员等公职。

范的胞妹是罗范椒芬，她曾任香港教育统筹局局长及常任秘书长、廉政专员及香港科技园董事局主席，现任行政会议成员、第十二届港区全国人大代表。两兄妹前后分别出任中资要职以及政府多份公职，可见两人深受北京的信赖。

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