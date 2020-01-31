俄罗斯首次确诊武汉肺炎两例 意大利宣布进入国家紧急状态

俄罗斯联邦副总理戈利科娃周五表示，首次在俄罗斯的外贝加尔边疆区和秋明州确诊两例新型冠状病毒感染肺炎病例，均为中国人。此外，意大利总理孔特于当天宣布，该国将进入国家紧急状态，并拨出款项以应对武汉肺炎疫情。

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此前，俄罗斯总理米舒斯金周四签署命令，关闭远东地区边界。相关命令涉及俄罗斯与中国边界上的16个通关口岸从31日起被关闭，包括汽车和火车通关口岸。俄罗斯与中国拥有世界上第二长的陆路边界线。更早时，俄罗斯已关闭了与中国相接壤的三个州的边界通关口岸，禁止车辆和人员往来。然而俄方采取的相关行动并未能阻止武汉肺炎疫情向该国蔓延。戈利科娃最新介绍指，俄政府在当天召开了武汉肺炎防控指挥部会议。会后她告诉媒体称，两名被确诊患有武汉肺炎的中国公民分别位于外贝加尔边疆区和秋明州。目前两人均处于隔离监控状态并接受了治疗。据悉，这是俄国境内首次发现武汉肺炎病例。俄联邦消费者权益保护和公益监督局局长安娜·波波娃称，两名病人现在病情稳定，“病毒没有进一步扩散的风险”。

此外，戈利科娃还宣布指，为防止武汉肺炎病毒传播，除了俄罗斯航空公司往返北京、上海、广州和香港的航班外，俄罗斯往返中国的其他航班将从2月1日起停止。她并指出，俄政府已决定就武汉肺炎疫情向中国提供人道援助。目前俄方首批能够提供的物资是防护口罩。俄紧急情况部将在6小时内准备好飞往中国的飞机，具体飞往哪个城市将由中方决定。俄当局也决定从武汉和湖北撤侨。戈利科娃称，俄政府正在准备有关禁止向中国公民发放工作签证的命令。她同时强调，俄国不会停止与中国的货运和邮政运输。

与此同时，意大利总理孔特在当天宣布，该国将进入国家紧急状态，并拨出款项以应对武汉肺炎疫情。意大利国卫生部门周五通报，两名武汉肺炎确诊中国旅客目前正在罗马接受隔离治疗。据报道，紧急状态计划将持续六个月，意政府已拨款约500万欧元应对病毒疫情。当地时间周四晚，孔特在总理府召开新闻新发布会上指出，意大利确诊两例武汉肺炎病例。这是意国首次确诊新型冠状病毒感染病例，两例确诊病例都出现在罗马，患者均为中国游客，已被送往意大利国家传染病研究所接受隔离治疗，目前状况良好。

周四早些时候，两名乘坐歌诗达翡翠号邮轮旅行的香港游客怀疑感染武汉肺炎被送医治疗。这是一对夫妻，25日从米兰入境，之后在意北部港口萨沃纳上船，在航行过程中出现高烧、呼吸困难等症状。该邮轮停靠意大利中部奇维塔韦基亚港后，意卫生部门随即介入，两人并被送往罗马国家传染病研究所进行隔离治疗。此外，邮轮上约6000名乘客暂不允许上岸，相关部门已登船进行流行病学调查与评估。数个小时后，意卫生部宣布，检测结果呈阴性，对邮轮放行。卫生部长罗伯托·斯佩兰扎近日表示，虽然疫情形势严峻，但各方已主动采取必要措施，呼吁公众不必恐慌。

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