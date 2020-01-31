元朗十多名乡黑在连侬牆附近逞凶，打伤4男2女，事后呼啸扬长而去。（张秀贤面书网页截图）

由于武汉病毒肆虐，香港学校延长春假，政府公务员部分也不必上班，但元朗暴徒却是年中无休，1月30日晚上11时，有大约十多名怀疑乡黑分子在西铁元朗站连侬墙附近，向一群人挥舞手上所持的铁水管逞凶，事后呼啸扬长而去，警方赶抵现场时，只余下4男2女伤者倒在地上。

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警方表示，晚上11时许，接获上址有十多人打斗，警员赶至时，发现6名伤者，年龄16岁至42岁，将其送院治理， 其中一名30岁女事主约值一万元的手机亦疑被凶徒抢去，警方在附近一带兜截，案件列伤人及抢劫，交由元朗警区反三合会行动组第一队跟进，暂未有人被捕。

元朗区议员张秀贤告诉苹果日报，傍晚6时许，他与一班青年在上址贴文宣，众人其后往用膳，青年其后折返查看文宣时，突遭十多名恶汉持铁通伏击，6男女包括1名16岁少年走避不及被围殴，其中一名青年更被玻璃樽扑穿头，当场浴血。

出任中文大学学生会会长时已经投入政治运动的张秀贤其后在面书出帖，指袭击绝对是有预谋，是去年元朗7.21事件的小型翻版。“事发时间，并非连侬墙贴文宣的时间，一班手足纯粹食完饭经过，就被乡黑袭击，令人齿冷。我哋一定会追究到底，区议员同事会趁下星期一区议会特别大会增加议程，讨论乡村治安问题，讨论刚刚发生的袭击案同新年放烟花等等的问题。我们必定会严肃跟进。”

元朗区嘉湖北区议员伍健伟引述伤者表示，当时有多人突然由南边围村方向冲至连侬墙，不由分说袭击众人及途人，并指骂他们是曱甴。他其后赶抵现场，看到多名救护员替伤者急救，亦有警员在场调查及拉起封锁线。他表示有警署警长指会带同数十防暴警员进入南边围村兜截，但其后只见他们站在村口，于是独自入村查看，大半小时后走出，其间未有发现，惟走出村口时有一半防暴警员已离场。

伍健伟告诉苹果日报，元朗西铁站连侬墙过往多次被“乡巴佬”破坏，亦有街坊无辜遇袭，且报警后至今未能将凶徒绳之以法，坦言经过去年元朗7.21事件后，不相信警方会全力缉凶，认为警方无能。

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