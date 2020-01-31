安倍：禁止来自湖北外籍人士入境日本 韩国第二架包机飞往武汉

自东京方面消息，日本政府周五表示，早前由武汉返日的第三班撤侨包机的149人中，不适送院的人数增至25人。韩国政府并于当天确认在从武汉及附近地区撤离的368名韩国公民中，已有18人因出现发热等症状在抵达首尔后被送医。

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日本首相安倍晋三周六宣布，从2月1日凌晨0时起，禁止申请入境日本前14天以内滞留湖北省的外籍人士，以及持湖北省所发行的护照的外籍人士入境。这是日本政府首度根据出入境管理法针对特定地区做出禁止入境的措施。安倍在会议上表示，在无法确认是否感染新型冠状病毒的情况，将采取空前的因应，有必要大幅加强入境管理。因为已查出有些人虽没有武汉肺炎症状但却是确诊病例，因此有必要提高边境管制管理的实际成效。

日本防卫大臣河野太郎此前下令，利用渡轮“白鸥号”作为乘坐包机返回日本的国民，暂时逗留及隔离的地点。日本防卫省还计划接收今后陆续从中国返国的在华日本公民。该渡轮周五由兵库县相生市起程，预计将于周六抵达东京湾。设有94间客房的“白鸥号”，亦曾于2016年熊本地震等情况下负责支援灾民安置。

另据韩联社报道，韩国政府派出进行撤侨的首班包机于当地时间周五上午8点飞抵首尔金浦机场。在机上从武汉及附近地区撤离的368名韩国公民中，有18人出现发热等症状被送医。机上除撤离的韩国公民外，还包括韩国政府应急处置小组20多人。他们搭乘的大韩航空KE9884航班波音747客机清晨6点从武汉天河机场起飞。

报道称，乘客中有12人在机内出现症状，被安排到位于2层的座位，与其他乘客拉开距离，有6人在抵达首尔机场后接受检疫时被查出症状，他们被分别送往首尔国立中央医疗中心和中央大学医院。其余没有任何症状的350人按原计划乘坐政府安排的车辆前往隔离设施。250人抵达位于忠清南道牙山市的警察人才开发院，150人抵达忠清北道镇川郡的国家公务员人才开发院，他们将在那里隔离生活两周。首批韩方撤离人员周四晚被要求截至9点到武汉机场集合，他们在机场外接受中方第一轮测温，进入航站楼值机后接受中方第二轮测温，通过安检后又接受韩方检疫，只有无症状人员登机。在测量体温过程中有1人因体温过高未能登机，被送往当地医院接受诊疗后回家。

据了解，首批申请返回韩国的当地韩国公民共720余人，首架包机接回了其中一半，仍有350多人在等待第二架包机。韩国外交部方面表示，正与中方积极协商第二批撤侨事宜，据最新消息显示，韩方派出的第二架包机已于31日晚9点18分许从金浦国际机场起飞，赴武汉接回因武汉肺炎疫情而被困在当地的剩余侨民 ，预计将于2月1日凌晨从武汉机场出发返回。韩国外交部在外同胞领事室长李相镇在出发前指出，预计此行将接回350人，但也可能出现像昨天一样无法通过中方出境检疫或自愿放弃登机的情况出现。

此外，韩国中央防疫对策本部周五发出通报指，韩国新增4例感染武汉肺炎确诊病例，累计报告确诊病例11例。报道称，第8例患者是一名62岁女性，访问武汉后于23日从仁川国际机场入境，目前收治于定点医院治疗。据悉，韩国境内出现的第8例患者与之前确诊的第7例患者乘坐同一航班入境，该航班为23日晚10点20分抵达仁川机场的青岛航空QW9901航班。欧洲方面，除英国在当天宣布首次确诊两例武汉肺炎病例外，瑞典政府亦宣布该国出现首例确诊病患。瑞典确诊的女患者被指曾经去过武汉，出现咳嗽等病症，正在该国南部的一间医院隔离治疗。

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