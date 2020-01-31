武汉肺炎台湾确诊第10例 女宿主丈夫是武汉台商

台湾当局今天(31日)宣布确诊第10例武汉肺炎；病毒女宿主的丈夫是在武汉工作的台商。武汉病毒截至目前已在中国造成213人死亡、确诊9782例。

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根据台湾中华民国的“中央流行疫情指挥中心”31日晚间紧急召开记者会宣布，确诊第10例病例，自由时报指出，但这是之前公布的可能病例，属于家庭内感染，没有扩散成社区感染。

30日台湾的这个确诊第2例本土武汉肺炎病例，也就是台湾的第9例确诊病例，这名病毒宿主疑遭其在武汉工作的丈夫所感染，但台商丈夫发病当时并未被怀疑感染武汉肺炎、也没採检。这是中央社指出的。

台湾中央流行疫情指挥中心挥中心30日晚间证实，该宿主的丈夫经检验后体内仍有病毒，31日判定确诊，因此研判此次群聚事件为家庭群聚。

台湾自由时报还指出，这名台商当时仅出现咳嗽、流鼻水等轻微症状，因症状轻微、且当时会被怀疑为武汉肺炎感染的通报要求条件比较多，例如“仍须有发烧等症状”，因此没被通报和採检，只当成一般感冒。

指挥中心的指挥官陈时中向媒体表示，《一则以喜、一则以忧 》，这第9例与第10例的夫妇的感染武汉肺炎病毒，已有科学上的证据，整体来说没有扩散，仍守住没有社区感染的这条线。

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