法新社看到武汉街头陈尸

法新社在武汉街头拍摄到的尸体2020年1月30日。

据法新社记者发自武汉的报道，1月30日早晨在武汉街头看到一具男人尸体躺在人行道上几个小时。现场一名穿睡衣的妇女说，这几天死了很多人，医生都忙不过来。

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从面部判断，这名死者大概60岁，身穿黑衣，面部盖一块白布，双臂放在身体两侧。不过，没有证据可将这名死者与武汉肺炎联系起来。

法新社记者周四早晨在一个家具店门前看到这具尸体，那里距武汉第六医院仅几十米。武汉第六医院是接纳新冠病毒感染病患的定点医院之一。

过了一会，有穿防护服的警察和救护人员到场检查尸体。然后医务人员小心地盖上一块蓝布。法新社向警方和地方卫生部门询问这人是在什么情况下死去的，两个部门都回答不上来。武汉封城后又禁止普通车辆上街，街上空荡荡的，也许因此这名死者的身份不明。

显得焦躁的警察，将一些硬纸板围在尸体周围，挡住公众视线，等待法医检查。检查完毕，这些人脱掉自己身上的防护服，然后立即被同伴往喷消毒剂。

一名路人向这具尸体走去，却被一名穿粉红睡衣的妇女拦住，她担心这名死者国感染了新冠病毒。该妇女很痛苦地说，“太可怕了，这几天很多人都死了，医生忙不过来，所以没能立即管”。

陈尸现场附近有一男子在抽烟，被警察责令掐了烟，带上口罩。这几天，在武汉，戴口罩是强制性的。该男子立即道歉。

警察和救护人员到场两小时后，这具男尸被装入一个黄色裹尸袋，放在担架上，送入一个玻璃不透明的白色货车。警察和医务人员在车离开后，立即对陈尸现场做消毒。

法新社记者在陈尸的现场停留了两小时。期间，听到这个街区至少有15辆救护车被召去急救。

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