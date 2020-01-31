英国武汉撤侨包机很多空位 有人称没交通赶不到机场

英国政府租用一架包机今天1月31日从武汉起飞，将首批在武汉新冠病毒肺炎区的英侨撤回英国。这架飞机内有很多空位。有武汉的英侨表示，没有交通，3个小时赶不到机场。

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英国政府今天1月31日宣布，英国租用一架西班牙飞机，跟西班牙合伙撤侨。这架飞机今天当地时间9点45分从武汉起飞，机上载有110人，其中83人英国公民，27名外国人，还有很少的医生。

英国外交部发布声明称，这架飞机定于今天英国时间13点在伦敦以西120公里的布莱兹-诺顿（Brize Norton）空军基地降落，英国人下来后，这架飞机将飞往西班牙。

英国在中国当局为撤侨开放绿灯后，曾打算用这架撤回200人，但不少在武汉的英国侨民表示没有交通，无法到达机场。名叫霍斯（Nick House）英国人和他的印尼太太与两个孩子都未能离开武汉。霍斯说，仅在飞机起飞前3小时得到通知，由于没有交通，他们无法赶到机场。之前也有驻武汉的英侨表示，由于当地政府不允许他们的中国配偶和孩子跟他一道撤离，因此难以割舍，进退两难。

这架飞机上的英国人乔-阿米特（Joe Armitt）传给Sky News的照片显示，飞机舱内有很多空座位。英国政府发言人周三曾表示，为了预防万一，从武汉回来的英国人下飞机后都要到一个公营的医疗机构楼房内隔离14天。

中国官方今天的统计显示，武汉新冠病毒在中国内地造成死亡人数升至213人，感染者超1万人。

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