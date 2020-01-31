英国首度确诊武汉肺炎两例 法国归国公民两人出现疑似症状

自伦敦方面消息，英国政府首席医学官在周五宣布，英国已有两人被确诊为武汉肺炎病例，二人被指来自同一家庭，并于当地时间周四晚被送入纽卡斯尔附近医院救治。此外，法国卫生部部长阿涅斯·布赞(Agnès Buzyn)稍后介绍称，在从武汉撤出的法国公民中，有两人出现了武汉肺炎症状，在经受检测后他们确认对病毒呈阴性。

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根据中国国家卫健委在当天公布的信息，截至1月30日24时，该部门收到中国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告确诊病例9692例（四川省累计确诊病例核减1例），现有重症病例1527例，累计死亡病例213例，累计治愈出院病例171例，共有疑似病例15238例。针对英国境内首次被确诊的武汉肺炎患者消息，英国首席医学官克里斯·惠蒂（Chris Whitty）发表声明称，“国家医疗服务系统已做好充分准备，并有管控传染病的经验，我们正在迅速开展工作以查出患者与患者是任何接触的，以防止进一步传播。”此次在英国被确诊的两例武汉肺炎病例出自同一家庭，均在英格兰伯明翰市。

惠蒂还强调称，“我们一直在为应对英国出现新型冠状病毒病例做准备，并采取了强有力的控制病毒传染的措施，以便做出迅速反应。”他并指，“我们正在迅速确认跟患者接触过的人，来防止进一步的传播。” 惠蒂称，随着疫情的蔓延，英国正在与世界卫生组织以及国际社会开展密切合作，以“确保我们为各种可能出现的情况做好准备”。另据英国政府针对武汉肺炎疫情所采取的撤侨计划，110名在武汉居住的英国及外国公民已于当地飞往英国，按计划这架包机会在抵达英国牛津郡的布莱兹诺顿皇家空军基地（RAF Brize Norton）后，让飞机上的乘客进行为期14天的隔离。近日，英国航空公司已效仿多家外国航空公司暂停了所有直飞中国大陆的航班。

另在法国方面，搭载法国从武汉撤侨公民的班机，已经抵达位于南部罗纳河口省的卡里勒鲁埃度假村进行隔离。据悉，此次班机将180名自愿离开武汉的法国公民撤离，卫生部长布赞在当天下午向媒体表示，他们中两人存在武汉肺炎的症状，并在下飞机后被送往医院接受治疗。布赞本人随后在当晚跟进介绍称，从武汉撤回的两名拥有疑似症状的法国公民经检测对病毒呈阴性。但她指出，目前二人仍将被送入接受隔离检测。布赞称，法方正在筹备第二班飞往武汉进行撤侨的班机，最快可从周日出发但目前相关安排还尚未敲定。法国此前在周四确证了第六例武汉肺炎患者病例。

据了解，所有刚刚抵达法国的武汉法国居民则被要求签署一份同意书，以允许他们在隔离期间接受医疗监测和跟踪。面对抵法公民中有人出现存在疑似病症的消息，普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸省省长达度特（Pierre Dartout）在新闻会上告诉民众称，“要向（度假村）附近的所有居民保证，不但当地已经部署了宪警以防止任何对进入该区域的尝试，此外劝说民众不应促使惊慌”。德国方面，德国周五确证了新的两例武汉肺炎病例，使该国目前的确诊人数升至7例。二人中包括一名在德国工作的德国人，另一人则是在上海工作的中国公民，目前二人正在德方医院接受治疗。他们都为德国汽车零部件制造商伟博思通（Webasto）供职。

德国外交部长马斯（Heiko Maas）称，德国政府周五派出一架军机前往武汉进行撤侨。此次德方的撤侨行动预计将滞留在武汉的“100多名”德国公民接回斯图加特附近格麦斯海姆（Germersheim）的一处军事基地隔离检疫两周。马斯称，“此刻，我们松了一口气。”他说，撤离者中没有2019新型冠状病毒（2019-nCoV）确诊或疑似病例。

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