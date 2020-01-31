香港新添两宗一宗疑人传人一宗疑在广东中招

香港最新多了两宗确诊武汉冠状病毒病例，累积确诊个案增加到12宗。新确诊个案其中1人是日前确诊的两名武汉来港夫妇的女儿，37岁的女儿最近并未到过武汉，怀疑是人传人个案；另外1人是75岁男子，他曾经隐瞒去过广东顺德，直至被验出对病毒测试呈阳性反应才和盘托出，但他之前在普通病房卧了一个星期，恐怕亦将病毒扩散。

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第一宗确诊个案病患是前日确诊染病的武汉夫妇之37岁女儿。父母在武汉封城前一天乘飞机来港，与女儿同住西九龙W酒店7天，亦一同到访附近的丽思卡尔顿酒店及中环四季酒店。据悉其女儿是新移民，任职中资证券商海通国际投资部董事总经理。父母来港时，她到港铁九龙站接他们到酒店；当父母被送往玛丽医院，她开始咳嗽，但仍返回住所、油麻地豪宅御金·国峯第二座，播毒2日后才到医院求医并入院隔离。

衞生防护中心指，确诊染病的37岁女病人，1月22日至28日与父母居于西九龙W酒店；28日亦一同到访附近的丽思卡尔顿酒店及中环四季酒店。父母28日被送往玛丽医院，她就返回九龙的寓所，但同日开始咳嗽，至30日才到伊利沙伯医院求医，并入院接受隔离治疗，现时情况稳定。中心指，她于病毒潜伏期内没有到湿街市或海鲜市场，亦没有接触野生动物或禽鸟。据了解，她入院时并没有发烧、咳嗽、肺炎等症状。

感染及传染病专科医生曾祈殷表示，此个案可能属“有限度”人传人，“因为个女系家庭成员，佢系因为透过紧密接触所以先感染，都仲可以追溯到个原因”。他指若确诊者无法追踪感染源头，亦没有到过内地，无法追踪旅游史时，则极有可能属本地感染个案，“如果系咁，就已经可以话系出现持续人传人情况”。

第二宗个案是一名75岁男子。该名男病人涉嫌隐瞒曾到访广东顺德，在内科病房播毒七日，当被发现初步确诊后，才和盘托出曾到访广东顺德，令同房的医护和病人承受染疫风险。

衞生防护中心31日凌晨披露，确诊个案的男子，居于青衣长康邨康美楼。中心指，他1月22日开始咳嗽及呼吸困难，1月24日到玛嘉烈医院求诊并入院接受治疗。他报称去年上月30日至本月7日到过顺德，并于当地一诊所求医。他亦于1月10日至14日到过澳门。他的太太、女儿及儿子没有出现病征，但将被送往麦理浩夫人度假村接受隔离监测。

另外，衞生防护中心亦接获台湾衞生当局，确认一宗于1月26日确诊的个案，该病人曾于1月25日乘坐中国南方航空CZ3097班机由广州到台北，而机上一名香港人被列为密切接触者。该香港人将会被送麦理浩夫人度假村。

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