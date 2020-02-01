中国新冠病毒确诊病例破万 死亡259例 美国宣布新冠病毒为国家紧急事件

根据中国官方最新数据，中国新型冠状病毒确诊病例超过11000人，死亡259人，湖北确诊病例24小时猛增1347例。与此同时，美国政府宣布新冠病毒为国家紧急事件，禁止近期去过中国的外国公民入境。

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尽管特朗普政府一直表示武汉肺炎对美国人的威胁很轻微，周五宣布新型冠状病毒为国家公共卫生紧急事件，对中国返美的美国公民实行隔离，禁止近期去过中国的外国公民入境。周五早些时候，美国疾病控制和预防中心宣布，195名从中国武汉撤离的美国公民将被强制隔离14天。目前这些人并没有出现症状。

周五稍早些时候，美国将对中国的旅行警告提高至最高级别。在记者就此提问时，中国外交部发言人华春莹批评一些美国高官的言行“既不符合事实，更不合时宜”，指责美国“带了一个很不好的头，实在太不厚道。”

美国卫生与公众服务部部长阿扎尔周五宣布，从美东时间2月2日下午5时起采取下列临时措施：对过去14天去过湖北省的返美美国公民实行最长14天的强制隔离；对过去14天去过中国大陆其它地区的返美美国公民在指定口岸实行严格检查并要求他们在家实行有监控的自我隔离14天。他还说，特朗普总统签署了一项总统公告，暂停有传播2019新型冠状病毒风险的外国人入境美国，据此，美国暂时禁止在过去14天内去过中国大陆的外国公民入境，唯永久居民和美国公民直系亲属例外。美国国土安全部代理部长库奇内利周五表示，自本周日开始，来自中国的航班将只能在美国的七个机场入境。

中国疫情形势紧张，世界卫生组织已于周四宣布在中国湖北省武汉发现的新型冠状病毒为全球公共卫生紧急事件。从中国武汉爆发的新型冠状病毒已在全球造成愈万人感染。在中国，根据官方周五周六之间公布的最新消息，该病毒已导致二百五十九人死亡，全国确诊病例11821例，已远远超过当年的非典确诊病例。

美国目前已有七例确证病例，其中一位患者因人际传播而感染。另有191人正在接受新型冠状病毒检测。

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