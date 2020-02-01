华邮：中共全力处理疫情恐重蹈车诺比事故苏共亡党覆辙

华盛顿邮报报道，中共目前正倾尽全力对付武汉病毒疫情，深恐重蹈当年苏共因处理车诺比核事故不力导致最终亡党的覆辙。

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该报发自北京的报道指出，中共领导人习近平去年1月在一次会议上向共党高层警告，要提防“黑天鹅”的出现一面摇动中共70年的统治。但1年之后，黑天鹅确实出现了，但来源不是来自华盛顿的国会议事厅，而是来自武汉一个菜市场。

中共一方面正应付武汉爆发的冠状病毒对全球的健康以及本地的经济或可造成深远的影响，另一方面党又要费煞周章来应付社会对官员们开始处理疫情时笨拙的手法所爆发的民怨。

报道引述曾任职英国外交及联邦事务部、伦敦国王学院中国研究所主任凯瑞·布朗（Kerry Brown）说：“这正正就是一个类似‘黑天鹅’的时刻，共产党的合法性正面临挑战。”2002年年底中国开始爆发非典（沙士）时，布朗时任英国驻华大使馆的一等秘书。

他说：“正正就是这种时刻，共产党要向人民显示它的高度集中控制、高度集中协调的制度，以及它与人民的合约的优越一面，但人民现在似乎是越来越神经兮兮。”

报道指出，到了最近几天，中国的中央领导层似乎已经采取一种“分层”性的手法来处理民怨：容许人民对开始时企图掩饰疫情的武汉地方官员发泄不满，但却在习近平的周边却筑起一道保护网，以免有损人民敬爱领袖的形象。

伦敦大学SOAS中国学院主任曾锐生教授说：“公众（对政府）的观感将由宣传机器所塑造，而这具机器现正卯足全力维护习近平的形象。”

华邮的报道指出，习近平与世卫组织总干事谭德赛（Tedros Adhanom Ghebreyesus）这个星期二会面，中国的官媒最早播出的视频显示习近平告诉谭德赛他“个人指示”应对整个疫情的爆发，但不久之后，国家传媒引述习近平说，处理疫情的是他的政府的“集体指示”。

中国的电视曾在农历新年年初一播出习近平果断地下令要求成立一个疫情应对小组，但他却拒绝担任这个小组的组长。（中共所成立的“抗疫工作小组”，组长一职由中共政治局常委、国务院总理李克强担任。）

加州圣迭戈大学中国政治经济学者Victor Shih说，中国官员担心，一旦病毒继续散播到其他主要诸如北京和上海等大城市，可能会出现一场政治性的“灾难”。他说：“如果习近平真的信心满满，为什么他自己不担任小组组长，将所有功劳揽在身上？”

他补充说，倘若局势出现戏剧性的恶化，习一向标榜他的强人作风要比之前集体领导还要有效的习近平，他的形象将“消失于无形”。

但大陆华中接近有5500万人需要习惯无限期的隔离状态，加上国际航线开始削减飞往中国的航班，民怨正在沸腾之中。

有中国网民翻墙将一段广被疯传的视频上载推特，内容显示有个武汉女士愤怒地批评，“如果连一个人都没了”，中国共产党到底能不能够“建立一个小康富庶的社会”。

也有不少网民透过豆瓣网站，对HBO一部有关当年苏联时代乌克兰境内车诺比核事故电影的评论，很多网民都将今天中国官方笨拙的处理手法与当年苏共末期相似的地方，他们并且暗示武汉病毒有点像车诺比事件。一个名叫“江海寄余生（译音）”的网民发表评论说：“当中实在有太多相似的地方，不知道武汉肺炎在未来数年有没有戏唱？”

车诺比核电厂1986年的核泄事故，广被视为加快苏联在数年后倒台的原因之一。

华邮报道，中国当局到了这个星期二，显然对网上这些言论觉得需要应对，审查网络言论的官员并没有干脆删除豆瓣网上所有有关车诺比电影的评论，但却做了一些手脚，只准许该网站登记的网民才可阅览上述的评论。

到了星期三，官方的澎湃网站发表一个全国民意调查的结果，显示广泛的中国人对武汉甚至湖北官员的作为极为不满，但对中央和北京的领导层，却保持高度信心。

报道引述美国芝加哥大学政治经济系教授杨大利说，目前看来中国政府似乎容许让民怨向底层的官员发泄，只要人民不要质疑中共的合法性或其官僚文化。他说，北京甚至还罕有地容许网民对政府的透明度发表正与反的辩论。

杨大利说：“让地方官员成为代罪羔羊，是一个传统的策略。”

事实上，这个星期以来，中国网上的言论充满对武汉党委书记的批评，尤其对他之前有关口罩如何生产的言论，其他网民则调侃一名湖北县官为了强制执行隔离措施而将所有的交通灯调较为红色。

曾锐生教授相信，一旦疫情降温之后，中共很可能撤掉一批地方官员，一切要视乎疫情的影响有多严重。

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