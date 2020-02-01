印度科学家发现新冠病毒有艾滋基因 武汉生化实验室被吁澄清

武汉新冠病毒的来源一直没有实锤定论。昨天推特上有人透露，印度科学家发现新冠病毒的基因序列中，被植入艾滋病毒基因。中国学者在“柳叶刀”医学杂志发布的报告显示，最初的感染者与华南海鲜市场无关。中国也有媒体指出，新冠病毒可能有多个疫源地。

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名叫Dr. Eric Feigl-Ding的人日前在推特上转发印度科学家有关新冠病毒基因的示意图，指出，武汉新冠病毒被发现4个S蛋白可让这款病毒更好地进入细胞部分，是来自艾滋病基因。这个说法令人感到人工操作新冠病毒的痕迹，并再次将外界的关注焦点引向武汉生化实验室。

美国华人经济学家何清涟今天在推特上发文呼吁武汉生化实验室的专家们出来澄清有无此事。她说，“因为确实太邪恶了。作为曾经的中国人与海外华人，我想知道Who did it, why.”（谁干的，为什么）。

新冠病毒基因图 Dr. Eric Feigl-Ding推特截图

之前在武汉被感染新冠病毒，后来痊愈的中国医学专家王广发表示，一种抗艾滋病病毒的药，对他很有效。

英国医学杂志《柳叶刀》1月24日刊出29名中国研究人员联合公布的一项对武汉新冠病毒的调研结果，当中一个图表显示，最初2019年12月1日被感染的1人没有去过武汉华南海鲜市场，然后12月10日确诊的3人，有两人没有去过这个市场。直到2019年12月15日-20日，确诊的感染者全部来自华南海鲜市场。中国财新网看到柳叶刀的这个报告的记者指出，首例患者被曝未涉海鲜市场，新冠病毒或有多个疫源地。

据美国金融“零对冲”（zerohedge.com）网披露武汉生化所研究确实有个冠状病毒的团队，该消息还曝光其中一名学术领军人物的姓名，照片，履历，研究内容。

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